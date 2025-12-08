Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: Με τον άντρα μου είμαστε μαζί και έχουμε συνεπιμέλεια
Όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός από την Αθήνα, δήλωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ για τον σύζυγό της

Ιωάννα Μαρίνου
Η Ελεονώρα Μελέτη εξήγησε πώς εξελίσσεται η σχέση της με τον Θοδωρή Μαροσούλη, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο συντονίζουν τα ζητήματα που αφορούν στην ανατροφή της κόρης τους, σημειώνοντας ότι είναι μαζί και έχουν συνεπιμέλεια.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ μίλησε από τις Βρυξέλλες στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube και κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, εξήγησε πώς έχει διαμορφωθεί η σχέση με τον σύζυγό της λόγω της απόστασης.

Η παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής περιέγραψε πώς έχουν οργανώσει την καθημερινότητά τους σε ό,τι αφορά τη φροντίδα του παιδιού τους. Όπως δήλωσε, ο Θοδωρής Μαροσούλης παραμένει στην Αθήνα, συνεχίζοντας κανονικά τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, ενώ εκείνη μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Ελλάδα. Όσο για την κόρη τους, τόνισε ότι εφαρμόζουν ένα μοντέλο κοντά σε αυτό της «συνεπιμέλειας», χωρίς ωστόσο να αποτελούν χωρισμένο ζευγάρι.

Δείτε το βίντεο

Η Μελέτη θα κινηθεί νομικά — Αποστολή: Βρυξέλλες

Χαρακτηριστικά, η Ελεονώρα Μελέτη ανέφερε: «Ο Θοδωρής έχει μείνει πίσω στην Αθήνα αλλά δεν είναι άπραγος. Ξυπνάει το πρωί, πηγαίνει στο δικό του γραφείο, έχει τις δικές του επιχειρήσεις, τις δικές του δουλειές, πηγαινοέρχεται και αυτός. Τώρα περνάμε μια φάση με τον Θοδωρή, που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός από την Αθήνα. Με τον άνδρα μου είμαστε μαζί και έχουμε συνεπιμέλεια. Αν ένα ζευγάρι χωρισμένο έχει το πρόγραμμα το δικό μου και του Θοδωρή, έχει τέλεια συνεπιμέλεια. Είμαστε στα τηλέφωνα όλη μέρα. Δεν είμαστε για τα τυπικά, έχουμε και θέματα που συζητάμε, τα του σπιτιού και του παιδιού».
