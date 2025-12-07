Πέδρο Πασκάλ για Σάρα Πόλσον: Δεν υπάρχω χωρίς εσένα
Πέδρο Πασκάλ Σάρα Πόλσον

Πέδρο Πασκάλ για Σάρα Πόλσον: Δεν υπάρχω χωρίς εσένα

Το μήνυμα που διαβάστηκε εκ μέρους του ηθοποιού για την Πόλσον στην τελετή του Hollywood Walk of Fame

Πέδρο Πασκάλ για Σάρα Πόλσον: Δεν υπάρχω χωρίς εσένα
Ιωάννα Μαρίνου
Τα συναισθήματά του για την επί χρόνια φίλη του, Σάρα Πόλσον εξέφρασε ο Πέδρο Πασκάλ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «χωρίς εκείνη δεν υπάρχει».

Η φιλία τους ξεκινά από το 1993, όταν και οι δύο ήταν 18 ετών και ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, η Πόλσον απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, ο Πασκάλ δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή, φρόντισε ωστόσο να εκφράσει τη στήριξή και την εκτίμησή του στο πρόσωπό της με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Αμάντα Πιτ διάβασε τον λόγο που είχε γράψει ο Πασκάλ. Η ηθοποιός ξεκίνησε λέγοντας: «Αυτό είναι ό,τι έγραψε ο Πέδρο: Το να λείπω από αυτό το γεγονός, το καθιστά πολύ δύσκολο να βρω λέξεις. Μπορώ να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την απίστευτη τύχη μου. Στη Σάρα, θα πω μόνο ότι δεν υπάρχω χωρίς εσένα. Χωρίς εσένα, δεν θα πίστευα ούτε στη σελήνη ούτε στον ήλιο, στον ουρανό. Είσαι το άνοιγμα στον δρόμο. Είσαι το διακοσμημένο δάσος, και το πιο σημαντικό, είσαι η φίλη μου, και εγώ είμαι δικός σου για πάντα». Στη συνέχεια η Πιτ διάβασε εκ μέρους του Πασκάλ: «Είμαι τόσο περήφανος για εσένα. Σ' αγαπώ περισσότερο. Τελεία».

Όσο για τη γνωριμία του με την Πόλσον πριν γίνουν γνωστοί στον χώρο της ψυχαγωγίας, ο Πέδρος Πασκάλ είχε αναφέρει στο περιοδικό «Interview» το 2014: «Συνάντησα εσένα, Σάρα Πόλσον, τον Σεπτέμβριο του 1993, τον πρώτο μου μήνα στη Νέα Υόρκη. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί η πρώτη μου φίλη στη NYU ζούσε στο Μπρούκλιν, η Κρίστεν, και πήγαινε στο σχολείο μαζί σου, οπότε η παρέα σας με υιοθέτησε».

Αν και ο Πέδρο Πασκάλ θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς στο Χόλιγουντ, η πορεία του δεν ήταν πάντα εύκολη. Η καριέρα και η ζωή του ηθοποιού απογειώθηκαν όταν εκείνος ήταν 48 ετών. Σε παλαιότερη συνέντευξή της η Σάρα Πόλσον είχε μιλήσει στο  «Esquire» για τις στιγμές που είχε ζήσει μαζί του στο παρελθόν, πριν γίνει ο άνθρωπος που είναι σήμερα.

«Υπήρχαν φορές που του έδινα το μεροκάματό μου από μια δουλειά, για να έχει χρήματα να φάει», είχε πει χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, εκείνη και ο Πασκάλ γνωρίστηκαν στη σχολή, όπου φοιτούσαν και οι δύο, στην Tisch School of Arts στη Νέα Υόρκη το 1993. Από τότε, έγιναν αχώριστοι. «Εκείνη την περίοδο, πηγαίναμε συνέχεια στον κινηματογράφο και χανόμασταν στις ταινίες. Μπορείς να γεμίσεις το κενό σου όπως κάναμε κι εμείς, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν και πράγματα, από τα οποία θέλαμε να ξεφύγουμε συναισθηματικά και πνευματικά», εξήγησε.

Ιωάννα Μαρίνου

