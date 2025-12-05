Η Σοφία Παυλίδου αποκάλυψε ότι είναι σε σχέση: Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη
Δεν μαθαίνονται οι σχέσεις μου, δεν τις επικοινωνώ, δήλωσε η ηθοποιός για την προσωπική της ζωή
Σε μία αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή προχώρησε η Σοφία Παυλίδου, δηλώνοντας πως είναι σε σχέση και ότι νιώθει ευτυχισμένη και ερωτευμένη.
Η ηθοποιός εξήγησε τους λόγους που μετά το διαζύγιό της από τον Χρήστο Φερεντίνο προστάτεψε την προσωπική της ζωή, αναφέροντας ότι αρχικά χρειάστηκε ένα διάστημα να βρει τις ισορροπίες της. Παράλληλα, τόνισε ότι από το 2016 που χώρισε με τον παρουσιαστή έχει προχωρήσει σε σχέσεις, ωστόσο δεν ήταν έτοιμη να τις δημοσιοποιήσει.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Σοφία Παυλίδου στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, μοιράστηκε δημόσια ότι είναι σχέση και ότι είναι καλά σε ό,τι αφορά τα προσωπικά της: «Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις. Δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη. Είμαι ευτυχισμένη, ερωτευμένη. Είμαι χαρούμενη για τα παιδιά μου για τα σκυλιά μου. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα, το έχουν καταλάβει τα παιδιά και θέλουν να με βλέπουν καλά».
Όσο για την περίοδο μετά το διαζύγιό της, είπε: «Όταν είσαι 20 χρόνια σε μία σχέση, δεν ήταν η πρώτη μου προτεραιότητα να ξανακάνω μια σχέση. Ήθελα λίγο να μείνω μόνη μου, να βρω τα πατήματά μου. Τίποτα δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το θέλεις. Αγαπώ τη μοναχικότητα γιατί κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Ακόμα και σε σχέση που είμαι, έχω και τις στιγμές που θα είμαι μόνη μου».
Η Σοφία Παυλίδου και ο Χρήστος Φερεντίνος χώρισαν το 2016 μετά από 12 χρόνια γάμου. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους.
