Η Ρίτα Γουίλσον έφτιαξε φανουρόπιτα για να βρει αντικείμενα που είχε χάσει: Μέσα σε δύο μέρες τα βρήκα
Δεν είχα προσευχηθεί ποτέ στον Άγιο Φανούριο, αλλά το έκανα, έγραψε σε ανάρτησή της η σύζυγος του Τομ Χανκς
Μια φανουρόπιτα ετοίμασε η Ρίτα Γουίλσον προκειμένου να βρει αντικείμενα που είχε χάσει. Η σύζυγος του Τομ Χανκς που μεγάλωσε ως χριστιανή ορθόδοξη, εξήγησε μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram ότι δεν είχε νιώσει ποτέ την ανάγκη να προσευχηθεί στον Άγιο Φανούριο.
Ωστόσο, μόλις έχασε το πορτοφόλι της, την πιστωτική της κάρτα, το δίπλωμα οδήγησης και κάποια μετρητά, αποφάσισε να απευθύνει μια προσευχή στον συγκεκριμένο Άγιο. Το αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, ήταν να βρει τα χαμένα αντικείμενα μέσα σε μόλις δύο μέρες. Επίσης, μοιράστηκε φωτογραφίες από τη φανουρόπιτα που έφτιαξε.
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή της στα social media: «Λοιπόν. Έχασα το πορτοφόλι μου. Πιστωτική κάρτα. Μετρητά. Δίπλωμα οδήγησης. Στην Ελληνορθόδοξη πίστη υπάρχει ένας άγιος στον οποίο προσεύχεσαι όταν χάνεις πράγματα. Ο Άγιος Φανούριος. Σε βοηθά να βρεις χαμένα πράγματα, υλικά ή πνευματικά. Δεν είχα προσευχηθεί ποτέ σε εκείνον, αλλά το έκανα. Μέσα σε δύο μέρες, βρήκα το πορτοφόλι μου αφού είχα ψάξει παντού. Δεν ήταν σε μέρος που είχα ξανακοιτάξει, αλλά κάτι με ώθησε να κοιτάξω σε ένα άλλο σημείο — και εκεί ήταν. Όταν προσευχήθηκα, ήμουν σίγουρη ότι θα με βοηθούσε να τα βρω. Ήμουν ενθουσιασμένη».
Στη συνέχεια υπογράμμισε τη δύναμη της πίστης, αναφέροντας: «Η δύναμη της πίστης είναι, ε, δυνατή. Όταν έχεις προσευχηθεί σε εκείνον, μπορείς να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου ψήνοντας μια ''φανουρόπιτα''. Την έφτιαξα, χρησιμοποιώντας μια συνταγή μιας αγαπημένης φίλης. Ιδού η πρώτη μου φανουρόπιτα. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Έχετε εσείς καμία ασυνήθιστη ιστορία εύρεσης χαμένων αντικειμένων;».
Δείτε την ανάρτησή της
