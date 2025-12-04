Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου συμβαίνει και δεν είναι στο χέρι μου
Πρόσφατα, το μοντέλο υπέβαλε αγωγή κατά της μάνατζερ και ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ για ηθική βλάβη

Ιωάννα Μαρίνου
Στη δικαστική διαμάχη που έχει ανοίξει ανάμεσα σε εκείνη και την Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις δεν επηρεάζονται από εκείνη.

Το μοντέλο υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες αγωγή ενός εκατομμυρίου ευρώ κατά της πρώην συνεργάτιδάς της για ηθική βλάβη. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, απάντησε σε ερώτηση για τη διαμάχη ανάμεσα σε εκείνη και την Έλενα Χριστοπούλου, εξηγώντας πως η υπόθεση έχει πάρει τη νομική οδό.  Πιο αναλυτικά, είπε:«Είναι μια δικαστική διαμάχη που συμβαίνει και δεν είναι κάτι που το συζητώ, είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι στο χέρι μου».

Δείτε το βίντεο

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ από την Έλενα Χριστοπούλου

Η αντιπαράθεση μεταξύ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου μπαίνει σε νέο κεφάλαιο, καθώς το μοντέλο κατέθεσε αγωγή και μήνυση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της πρώην μάνατζέρ της, ζητώντας ένα εκατομμύριο ευρώ για ηθική βλάβη.

Η Έλενα Χριστοπούλου και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοντέλο έχει υποβάλει μήνυση για μια σειρά αδικημάτων που ισχυρίζεται ότι διέπραξε η μάνατζερ, ενώ η πλευρά της τελευταίας εξετάζει την αντίδραση με δικές της νομικές ενέργειες. Επίσης, η Έλενα Χριστοπούλου φέρεται να σκοπεύει να προσφύγει σε ανεξάρτητο γραφολόγο, απορρίπτοντας το πόρισμα του ειδικού που όρισε η πλευρά του μοντέλου κατά τη διάρκεια της εξέτασης των 67 συμβάσεων, που είχαν υπογράψει στην περίοδο της συνεργασίας τους.

Ιωάννα Μαρίνου

