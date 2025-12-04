Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου συμβαίνει και δεν είναι στο χέρι μου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η δικαστική διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου συμβαίνει και δεν είναι στο χέρι μου
Πρόσφατα, το μοντέλο υπέβαλε αγωγή κατά της μάνατζερ και ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ για ηθική βλάβη
Στη δικαστική διαμάχη που έχει ανοίξει ανάμεσα σε εκείνη και την Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις δεν επηρεάζονται από εκείνη.
Το μοντέλο υπέβαλε πριν από λίγες ημέρες αγωγή ενός εκατομμυρίου ευρώ κατά της πρώην συνεργάτιδάς της για ηθική βλάβη. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, απάντησε σε ερώτηση για τη διαμάχη ανάμεσα σε εκείνη και την Έλενα Χριστοπούλου, εξηγώντας πως η υπόθεση έχει πάρει τη νομική οδό. Πιο αναλυτικά, είπε:«Είναι μια δικαστική διαμάχη που συμβαίνει και δεν είναι κάτι που το συζητώ, είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι στο χέρι μου».
Η αντιπαράθεση μεταξύ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου μπαίνει σε νέο κεφάλαιο, καθώς το μοντέλο κατέθεσε αγωγή και μήνυση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της πρώην μάνατζέρ της, ζητώντας ένα εκατομμύριο ευρώ για ηθική βλάβη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοντέλο έχει υποβάλει μήνυση για μια σειρά αδικημάτων που ισχυρίζεται ότι διέπραξε η μάνατζερ, ενώ η πλευρά της τελευταίας εξετάζει την αντίδραση με δικές της νομικές ενέργειες. Επίσης, η Έλενα Χριστοπούλου φέρεται να σκοπεύει να προσφύγει σε ανεξάρτητο γραφολόγο, απορρίπτοντας το πόρισμα του ειδικού που όρισε η πλευρά του μοντέλου κατά τη διάρκεια της εξέτασης των 67 συμβάσεων, που είχαν υπογράψει στην περίοδο της συνεργασίας τους.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ από την Έλενα Χριστοπούλου
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
