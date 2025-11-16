Χριστοπούλου: Από τα ΜΜΕ έμαθα για την αγωγή 1 εκατ. ευρώ από την Παπαγεωργίου - Δεν έχω πια συναίσθημα για αυτή την ιστορία
Από πέρυσι διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως, τόνισε - Το μοντέλο ζητά ένα εκατομμύριο ευρώ από την πρώην μάνατζέρ της για ηθική βλάβη
Την αγωγή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ που κατέθεσε σε βάρος της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σχολίασε η Έλενα Χριστοπούλου, εξηγώντας ότι δεν είχε παραλάβει ακόμη κανένα έγγραφο, όταν ενημερώθηκε για την είδηση από τα ΜΜΕ.
Νέο επεισόδιο φαίνεται να προστίθεται στη διαμάχη των δύο γυναικών, καθώς το μοντέλο προχώρησε στην κατάθεση αγωγής και μήνυσης σε βάρος της πρώην μάνατζέρ της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διεκδικεί μέσω της αγωγής που κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το μοντέλο έχει υποβάλει και μήνυση, στην οποία αποδίδει στη μάνατζερ σειρά αδικημάτων που, σύμφωνα με την ίδια, έχουν τελεστεί.
Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, η Έλενα Χριστοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και αρχικά μίλησε για την αγωγή του μοντέλου σε βάρος της, εξηγώντας ότι όταν διέρρευσε η είδηση, δεν μπορούσε να αντιδράσει, καθώς δεν είχε λάβει ακόμα το επίσημο έγγραφο: «Είδα την αγωγή πρώτα στα Μέσα ενώ δεν την είχα παραλάβει ακόμη. Δεν λέω ότι γίνεται πρώτη φορά. Απλά είναι το πόσο μπορεί και θέλει κάποιος να δημοσιοποιήσει κάτι, επομένως δεν είχα εκείνη τη στιγμή την άμυνα για να μπορώ να απαντήσω οπουδήποτε, γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει εξέλιξη, έχει πολλά επεισόδια, δεν το λέω ειρωνικά, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν και πολλά παραπάνω».
Στη συνέχεια υπογράμμισε, ότι η δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με την αρχή της υπόθεσης, πλέον δεν έχει συναισθηματική εμπλοκή και αντιμετωπίζει την κατάσταση πιο αποστασιοποιημένα: «Είδα το θέμα στις τηλεοράσεις πριν εγώ καν έχω λάβει και διαβάσει την αγωγή. Δεν έχω πια συναίσθημα για αυτή την ιστορία. Στην αρχή είχα συναίσθημα, δεν το κρύβω. Πλέον όμως είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία που θα εξελιχθεί όπως πρέπει και που είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα στην αρχή ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν ένα. Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, με οικειότητα, με αγάπη, με φιλία, με επαγγελματισμό, με εξέλιξη, με πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ. Τώρα πια δεν έχω συναισθήματα».
Όσο για το ενδεχόμενο εξωδικαστικής λύσης με την πρώην συνεργάτιδά της, απάντησε: «Δεν τα βρήκαμε ποτέ εξωδικαστικά. Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη. Από τον προηγούμενο Νοέμβριο μέχρι και τώρα έχει περάσει ένας χρόνος. Όλο αυτό το διάστημα βλέπω τίτλους που μένουν, οι οποίοι θα μένουν για πάντα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως από πέρυσι τον Νοέμβριο. Μοιραία, δεν υπάρχει περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά – όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή του».
