Χριστοπούλου: Από τα ΜΜΕ έμαθα για την αγωγή 1 εκατ. ευρώ από την Παπαγεωργίου - Δεν έχω πια συναίσθημα για αυτή την ιστορία

Στη συνέχεια υπογράμμισε, ότι η δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με την αρχή της υπόθεσης, πλέον δεν έχει συναισθηματική εμπλοκή και αντιμετωπίζει την κατάσταση πιο αποστασιοποιημένα: «Είδα το θέμα στις τηλεοράσεις πριν εγώ καν έχω λάβει και διαβάσει την αγωγή. Δεν έχω πια συναίσθημα για αυτή την ιστορία. Στην αρχή είχα συναίσθημα, δεν το κρύβω. Πλέον όμως είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία που θα εξελιχθεί όπως πρέπει και που είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα στην αρχή ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν ένα. Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, με οικειότητα, με αγάπη, με φιλία, με επαγγελματισμό, με εξέλιξη, με πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ. Τώρα πια δεν έχω συναισθήματα».



Όσο για το ενδεχόμενο εξωδικαστικής λύσης με την πρώην συνεργάτιδά της, απάντησε:

«





Η Έλενα Χριστοπούλου και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ».

που είχαν υπογράψει την περίοδο της συνεργασίας τους.