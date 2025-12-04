Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Απεργούν οι ηθοποιοί στις 5 Δεκεμβρίου – Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται
Οι ηθοποιοί θα προχωρήσουν σε απεργία για να διαμαρτυρηθούν για τη μη υπογραφή της συλλογικής σύμβασης
Σε απεργία θα προχωρήσουν οι ηθοποιοί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, με πολλές παραστάσεις να αναβάλλονται.
Αρκετά θέατρα θα κλείσουν αύριο, ύστερα από την απόφαση των ηθοποιών να συμμετέχουν στην απεργία και να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την απουσία υπογραφής της συλλογικής σύμβασης.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, κύριος σκοπός της απεργίας είναι η υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Βουκουρεστίου στις 19:00.
Τα θέατρα που συμμετέχουν στην απεργία και οι παραστάσεις που αναβάλλονται:
Θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας
Θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: Ο Εχθρός του λαού
Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ: Το Τρίτο Στεφάνι
Θέατρο ΤΕΧΝΗΣ (παιδικό): Ο κος Βρομύλος
Θέατρο ΑΛΜΑ: FESTEN
Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια
Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: Γιοι και κόρες
Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Το μεγάλο μας Τσίρκο
Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Ούτε μπρος, ούτε πίσω
Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου
Θέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΤΣΑΚ
Θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: Στην εξοχή
Θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ: 2:22 A GHOST STORY
Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος
Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ
Θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουάν
Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): ΒΑΡΩΝΟΣ ΜΙΝΧΑΟΥΖΕΝ – Οι φανταστικές περιπέτειες
Θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών
Θέατρο ΦΙΛΙΠ: Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠ
Θέατρο ΒΕΜΠΟ: Ένας ήρωας με παντούφλες
Θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Η Φάλαινα
Θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: Ταρτούφος
Θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: Η κουζίνα
Θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ληστεία της συμφοράς
Θέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Η συνάντηση
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: CLEANSED
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό): Το καπλάνι της Βιτρίνας
Θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Άγριος Σπόρος
Θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας
Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: Το ακρωτήρι
Θέατρο ΧΩΡΑ: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα
Θέατρο του Νέου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβάν
Θέατρο του Νέου Κόσμου: Πιτσιμπούργκο
Θέατρο ΗΒΗ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ – Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις
Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: Ευγένιος
Θέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθος
Θέατρο CARTEL Τεχνοχώρος: Άνθρωποι και ποντίκια
Δημοτικό θέατρο Πειραιά: Merdre!
Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: ΚΕΙΚ
Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Όταν έκλαψε ο Νίτσε
Θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική άμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία
Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι
Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας
Θέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Η Μόνικ δραπετεύει
Η ανακοίνωση του ΣΕΗ:
«Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να πληρωνόμαστε. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε. Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
