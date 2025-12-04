Απεργούν οι ηθοποιοί στις 5 Δεκεμβρίου – Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται

Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλουΘέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: ΣΤΟ ΤΣΑΚΘέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: Στην εξοχήΘέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ: 2:22 A GHOST STORYΘέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδοςΘέατρο ΑΝΕΣΙΣ: ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕΘέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον ΖουάνΘέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): ΒΑΡΩΝΟΣ ΜΙΝΧΑΟΥΖΕΝ – Οι φανταστικές περιπέτειεςΘέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριώνΘέατρο ΦΙΛΙΠ: Χάσαμε τη θεία ΣΤΟΠΘέατρο ΒΕΜΠΟ: Ένας ήρωας με παντούφλεςΘέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Η ΦάλαιναΘέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: ΤαρτούφοςΘέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: Η κουζίναΘέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ληστεία της συμφοράςΘέατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Η συνάντησηΊδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: CLEANSEDΊδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό): Το καπλάνι της ΒιτρίναςΘέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Άγριος ΣπόροςΘέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας ΚατηγορίαςΘέατρο ΙΛΙΣΙΑ: Το ακρωτήριΘέατρο ΧΩΡΑ: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστραΘέατρο του Νέου Κόσμου: Ιβάν εναντίον ΙβάνΘέατρο του Νέου Κόσμου: ΠιτσιμπούργκοΘέατρο ΗΒΗ: ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ – Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣΠειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνειςΘέατρο ΣΗΜΕΙΟ: ΕυγένιοςΘέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθοςΘέατρο CARTEL Τεχνοχώρος: Άνθρωποι και ποντίκιαΔημοτικό θέατρο Πειραιά: Merdre!Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ: ΚΕΙΚΘέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Όταν έκλαψε ο ΝίτσεΘέατρο ΦΙΑΤ: Ολική άμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια ΣωτηρίαΘέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοιΘέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούσταςΘέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Η Μόνικ δραπετεύει«Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να πληρωνόμαστε. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομά μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε. Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο».: Shutterstock