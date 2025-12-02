Ακυρώνεται η συνέντευξη Τύπου της περιοδείας Μποφίλιου-Χαρούλη μετά τις αντιδράσεις - «Έχουν ειπωθεί αρκετά, ας μιλήσει η μουσική»
Η ανακοίνωση του ιδρυτή - CEO της εταιρείας παραγωγής, μετά την ένταση που προκλήθηκε
Η συνέντευξη Τύπου για την παγκόσμια περιοδεία–αφιέρωμα στους Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν σχετικά με τη χρήση του έργου του Χατζιδάκι.
Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι μέσα από ανακοίνωσή του, είχε εξηγήσει ότι δεν είχε δώσει άδεια για τη χρήση των τραγουδιών που είχε υπογράψει ο πατέρας του, τονίζοντας πως θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.
Η εταιρεία παραγωγής GTP Entertainment επισήμανε λοιπόν πως θεωρεί σκόπιμο να μην πραγματοποιήσει τη συνέντευξη Τύπου, κάνοντας λόγο για εθνικό debate και τονίζοντας πως «πρέπει να μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική».
Πιο αναλυτικά αναφέρεται σε ανακοίνωση του Michel Boersma CEO / Executive Producer της GTP Entertainment: «Το Hellenic Music Ensemble είναι ένα συναυλιακό project για το οποίο, ως Executive Producer, αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία μας. Η γενική υποστήριξη που έχουμε λάβει ήταν πραγματικά συγκινητική. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη. Αυτό το "εθνικό debate" έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία, όσο πλησιάζουμε προς την πρεμιέρα μας στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Άμστερνταμ. Έχουμε, λοιπόν, αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη Συνέντευξη Τύπου αύριο». Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική».
Η αντίδραση του Γιώργου Χατζιδάκι - «Ως γιος και μοναδικός κληρονόμος του είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του»
Μέσα από ανακοίνωσή του ο Γιώργος Χατζιδάκις είχε αντιδράσει για την εκδήλωση, τονίζοντας πως δεν είχε παραχωρήσει άδεια και ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά.
Όπως είχε αναφέρει: «Μετά τον θάνατό του, ως γιος και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για τον σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου. Αυτές τις μέρες έχουν γίνει το επίκεντρο μιας συζήτησης που αφορά την ουσία του πνευματικοί δικαιώματος. Αναγγέλλουν "World Tour" με τραγούδια δυο μεγάλων Ελλήνων. Του #Θεοδωράκη (έχοντας εξασφαλίσει μέσω και της κληρονόμου του τα πνευματικά δικαιώματα) και του #Χατζιδάκι (του οποίου ο κληρονόμος έχει αρνηθεί ρητά να δώσει την άδεια). Ξεκινούν λοιπόν καταπατώντας το πνευματικό δικαίωμα του μισού ρεπερτορίου της περιοδείας τους λέγοντας "ο παραγωγός μας είναι Άγγλος και δεν τον νοιάζει νομικά το πνευματικό δικαίωμα"».
Είχε προσθέσει επίσης πως το γεγονός ότι «ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες».
Στη συνέχεια, είχε τονίσει: «Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος».
Ολοκλήρωσε δε την ανακοίνωσή του υπογραμμίζοντας πως «το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».
Με τη σειρά του ο Βρετανός παραγωγός είχε απαντήσει στον Γιώργο Χατζιδάκι, υποστηρίζοντας πως ο γιος του αείμνηστου συνθέτη είναι αναρμόδιος να παρέμβει σε δημόσιες εκτελέσεις έργων του στο εξωτερικό. Όπως είχε πει ο Michel Boersma στο prorothema.gr: «Δεν υπάρχει καμία νομική ενέργεια ενάντια στην περιοδεία αφού ο κληρονόμος του δημιουργού δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει δημόσιες εκτελέσεις δημοσιευμένης μουσικής του σε μη ελληνικά εδάφη. Ο κληρονόμος έχει επιθυμίες και οι επιθυμίες δεν μπορούν να εκτελεστούν νομικά. Οπότε δεν έχουμε καμία νομική υποχρέωση να λάβουμε τη συγκατάθεσή του».
