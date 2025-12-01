Η πλευρά Θεοδωράκη παίρνει θέση στη διαμάχη του υιού Χατζιδάκι: Ο Μίκης δεν θα αισθανόταν καλά να συμμετέχει σε περιοδεία χωρίς την έγκριση του κληρονόμου του Μάνου
Η πλευρά Θεοδωράκη παίρνει θέση στη διαμάχη του υιού Χατζιδάκι: Ο Μίκης δεν θα αισθανόταν καλά να συμμετέχει σε περιοδεία χωρίς την έγκριση του κληρονόμου του Μάνου
H γερμανική Schott Music GmbH & Co, κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Θεοδωράκη, καλεί τους διοργανωτές να βρουν λύση που να σέβεται τις απόψεις του Γιώργου Χατζιδάκι
Να βρεθεί άμεσα μια λύση που να σέβεται τις απόψεις του Γιώργου Χατζιδάκι καλεί η γερμανική Schott Music GmbH & Co, κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Μίκη Θεοδωράκη, τους διοργανωτές της παγκόσμιας περιοδείας- αφιέρωμα σε Χατζιδάκι – Θεοδωράκη, με ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη.
Μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι πως θα προβεί σε νομικά μέτρα καθώς δεν συμφωνεί με τη διεξαγωγή της εν λόγω περιοδείας, η πλευρά Θεοδωράκη παίρνει θέση, επισημαίνοντας πως, προς το παρών, δεν σκοπεύει να βάλει εμπόδια, ζητά όμως ταυτόχρονα να λυθούν τα προβλήματα που έχουν οδηγήσει σ΄ αυτή τη διαμάχη, που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.
«Θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην οργανώτρια εταιρία και να την καλέσουμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή, που φέρνει και την «πλευρά Θεοδωράκη» σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία και τα όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το έργο του» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Schott Music GmbH & Co, η οποία, σύμφωνα με τη διαθήκη του Μίκη Θεοδωράκη, διαχειρίζεται το έργο του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Από την ανακοίνωση μαθαίνουμε ότι ο κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Μίκη Θεοδωράκη δεν ενημερώθηκε, ούτε καν τυπικά, για την περιοδεία, παρόλα αυτά τήρησε στάση αναμονής σεβόμενος τη διαχρονική επιθυμία του μεγάλου συνθέτη να μην εμποδίζονται οι επανεκτελέσεις των έργων του: «Πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο την είδηση για την πραγματοποίηση της περιοδείας και δεν θελήσαμε ως τώρα να προβούμε σε κάποια ενέργεια ή δήλωση, αφ' ενός γιατί ο νόμος δεν απαιτεί άδεια όταν ένα έργο που έχει κυκλοφορήσει εκτελείται ως έχει και όχι σε διασκευή και αφ' ετέρου γιατί οι απόψεις του Μίκη Θεοδωράκη, ως γνωστόν, ήταν ότι "απαγορεύεται το απαγορεύεται", ότι από την ώρα που ένα έργο δημιουργείται και κυκλοφορεί, αυτονομείται, φεύγει και από τον ίδιο τον δημιουργό του και επομένως μπορεί να παίζεται ελεύθερα και ότι ο τελικός κριτής για το τι μένει για πάντα και τι πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων, είναι ο χρόνος και το κοινό».
Ωστόσο υπογραμμίζεται η πεποίθηση πως ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα συμφωνούσε με κάτι που δεν θα σεβόταν απόλυτα τις επιθυμίες του Μάνου Χατζιδάκι έτσι όπως εκφράζονται μέσω του κληρονόμου που ο ίδιος επέλεξε: « Ο Μίκης Θεοδωράκης συνδεόταν με μακρόχρονη και βαθύτατη σχέση φιλίας και εκτίμησης με τον Μάνο Χατζιδάκι, ο οποίος όρισε να είναι ο γιος του αυτός που θα διαχειρίζεται το όνομα και το έργο του όταν δεν θα είναι ο ίδιος στη ζωή. Και πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο Μάνος Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι πως θα προβεί σε νομικά μέτρα καθώς δεν συμφωνεί με τη διεξαγωγή της εν λόγω περιοδείας, η πλευρά Θεοδωράκη παίρνει θέση, επισημαίνοντας πως, προς το παρών, δεν σκοπεύει να βάλει εμπόδια, ζητά όμως ταυτόχρονα να λυθούν τα προβλήματα που έχουν οδηγήσει σ΄ αυτή τη διαμάχη, που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.
«Θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην οργανώτρια εταιρία και να την καλέσουμε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να λήξει το συντομότερο η διαμάχη αυτή, που φέρνει και την «πλευρά Θεοδωράκη» σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και να βρεθεί άμεσα μία λύση που να σέβεται τις απόψεις του κ. Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος σύμφωνα με την επιθυμία και τα όσα έχει ορίσει ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται το έργο του» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Schott Music GmbH & Co, η οποία, σύμφωνα με τη διαθήκη του Μίκη Θεοδωράκη, διαχειρίζεται το έργο του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Από την ανακοίνωση μαθαίνουμε ότι ο κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Μίκη Θεοδωράκη δεν ενημερώθηκε, ούτε καν τυπικά, για την περιοδεία, παρόλα αυτά τήρησε στάση αναμονής σεβόμενος τη διαχρονική επιθυμία του μεγάλου συνθέτη να μην εμποδίζονται οι επανεκτελέσεις των έργων του: «Πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο την είδηση για την πραγματοποίηση της περιοδείας και δεν θελήσαμε ως τώρα να προβούμε σε κάποια ενέργεια ή δήλωση, αφ' ενός γιατί ο νόμος δεν απαιτεί άδεια όταν ένα έργο που έχει κυκλοφορήσει εκτελείται ως έχει και όχι σε διασκευή και αφ' ετέρου γιατί οι απόψεις του Μίκη Θεοδωράκη, ως γνωστόν, ήταν ότι "απαγορεύεται το απαγορεύεται", ότι από την ώρα που ένα έργο δημιουργείται και κυκλοφορεί, αυτονομείται, φεύγει και από τον ίδιο τον δημιουργό του και επομένως μπορεί να παίζεται ελεύθερα και ότι ο τελικός κριτής για το τι μένει για πάντα και τι πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων, είναι ο χρόνος και το κοινό».
Ωστόσο υπογραμμίζεται η πεποίθηση πως ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα συμφωνούσε με κάτι που δεν θα σεβόταν απόλυτα τις επιθυμίες του Μάνου Χατζιδάκι έτσι όπως εκφράζονται μέσω του κληρονόμου που ο ίδιος επέλεξε: « Ο Μίκης Θεοδωράκης συνδεόταν με μακρόχρονη και βαθύτατη σχέση φιλίας και εκτίμησης με τον Μάνο Χατζιδάκι, ο οποίος όρισε να είναι ο γιος του αυτός που θα διαχειρίζεται το όνομα και το έργο του όταν δεν θα είναι ο ίδιος στη ζωή. Και πιστεύουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά να συμμετέχει σε περιοδεία που πραγματοποιείται με πλήρη αντίθεση του ανθρώπου που ο Μάνος Χατζιδάκις όρισε να αποφασίζει για το έργο του» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα