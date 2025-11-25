Γιώργος Χατζιδάκις: Ο Βρετανός παραγωγός της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη απαντά - «Η επιθυμία του δεν έχει καμία νομική αξία σε μη ελληνικά εδάφη»
Γιώργος Χατζιδάκις: Ο Βρετανός παραγωγός της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη απαντά - «Η επιθυμία του δεν έχει καμία νομική αξία σε μη ελληνικά εδάφη»
Ο ιδρυτής - CEO της εταιρείας παραγωγής GTP Touring Limited, Michel Boersma, εξηγεί στο protothema.gr γιατί δεν απαιτείται η συγκατάθεσή του
Παντελώς αναρμόδιος να παρέμβει σε δημόσιες εκτελέσεις έργων του Μάνου Χατζιδάκι στο εξωτερικό είναι ο θετός γιος του, Γιώργος Χατζιδάκις, σύμφωνα με την ξένη εταιρεία παραγωγής που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της παγκόσμιας περιοδείας – αφιερώματος σε Χατζιδάκι και Θεοδωράκη του Hellenic Music Ensemble, με τη συμμετοχή της Νατάσσας Μποφίλιου , του Γιάννη Χαρούλη αλλά και της καταξιωμένης Αμερικανίδας πρωταγωνίστριας του Μπρόντγουεϊ Τζούντι Κουν.
«Δεν υπάρχει καμία νομική ενέργεια ενάντια στην περιοδεία αφού ο κληρονόμος του δημιουργού δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει δημόσιες εκτελέσεις δημοσιευμένης μουσικής του σε μη ελληνικά εδάφη» απάντησε σε σχετικό ερώτημα του protothema.gr o Michel Boersma, ιδρυτής και CEO της εταιρείας παραγωγής GTP Touring Limited, με έδρα τη Βρετανία, που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της περιοδείας, και συμπλήρωσε με νόημα: «Ο κληρονόμος έχει επιθυμίες και οι επιθυμίες δεν μπορούν να εκτελεστούν νομικά. Οπότε δεν έχουμε καμία νομική υποχρέωση να λάβουμε τη συγκατάθεσή του».
Μέσω αυτής της απάντησης προκύπτει πως ο Γιώργος Χατζιδάκις έχει, νομικά, τη δυνατότητα για τη χορήγηση ή μη άδειας εκτέλεσης της μουσικής του σπουδαίου συνθέτη μόνον για δημόσιες χρήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, γυρίσματα, διαφημίσεις - όπως η πρόσφατη γνωστής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας με το τραγούδι «Χάρτινο το φεγγαράκι» - που πραγματοποιούνται εντός ελληνικής επικράτειας εφόσον τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του στο εξωτερικό έχουν παραχωρηθεί σε ξένους εκδότες και τη διαχείρισή τους σε κάθε χώρα έχουν αναλάβει διαφορετικές εταιρείες, αντίστοιχες με αυτές που λειτουργούν και στην Ελλάδα - παλαιότερα υπήρχε η ΑΕΠΙ και τα τελευταία χρόνια η ΕΔΕΜ και η Αυτοδιαχείριση. Πιθανόν αυτός να είναι και ο λόγος που η περιοδεία δεν θα κάνει ούτε μία στάση στην Ελλάδα αφού σε μια τέτοια περίπτωση η συγκατάθεση του Γιώργου Χατζιδάκι θα ήταν απαραίτητη.
Όπως εξηγεί, μάλιστα, ο Michel Boersma, στην απάντηση - σχόλιο που κοινοποίησε κάτω από τη σχετική ανάρτηση του Γιώργου Χατζιδάκι στα social media, «όλες οι συναυλίες του Hellenic Music Ensemble θα αδειοδοτούνται σε κάθε επικράτεια μέσω των αρμόδιων Φορέων Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων - Rerformoing Rights Organizations (PRO). Αυτοί οι φορείς διαχειρίζονται νόμιμα τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης των έργων του Μάνου Χατζιδάκι βάσει διεθνών αμοιβαίων συμφωνιών και τα αντίστοιχα τέλη αδειοδότησης καταβάλλονται δεόντως».
Υπενθυμίζει, επίσης, πως, επί σειρά ετών, τα έργα του Μάνου Χατζιδάκι έχουν παρουσιαστεί σε πολλές συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις υπό τις τυπικές άδειες των PRO με πιο πρόσφατη αυτή που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025 στη Βιέννη, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αυστρία και φιλοξενήθηκε από το ORF, τον αυστριακό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.
Ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας παραγωγής της δίμηνης περιοδείας, η οποία περιλαμβάνει 22 συναυλίες σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, δεν παραλείπει να αναφερθεί τόσο στο υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδό της όσο και στη μεγάλη καλλιτεχνική αξία των δύο Ελλήνων ερμηνευτών που θα συμμετάσχουν σε αυτή: «Πρόκειται για έναν εύστοχο και αξιόλογο φόρο τιμής που ερμηνεύεται από κορυφαίους Έλληνες μουσικούς, την επόμενη γενιά θρυλικών τραγουδιστών της Ελλάδας, και παρουσιάζεται σε εμβληματικές αίθουσες συναυλιών» επισημαίνει με έμφαση και προσθέτει με νόημα: «Η ποιότητα και το ταλέντο των ερμηνευτών είναι αδιαμφισβήτητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κληρονόμο του Χατζιδάκι, δεν είναι άξιοι να ερμηνεύσουν το έργο του. Πρόκειται για μια αυθαίρετη απόφαση που δεν έχει νομική ισχύ».
Σε κάθε περίπτωση ο Michel Boersma δηλώνει περήφανος γι’ αυτές τις συναυλίες οι οποίες, όπως σημειώνει, αποτελούν αξιόλογο φόρο τιμής στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη και θα φιλοξενηθούν σε εμβληματικές συναυλιακές αίθουσες του κόσμου, μεταξύ των οποίων το περίφημο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και η Όπερα του Σίδνεϊ.
