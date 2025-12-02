Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο για ερώτηση αν είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων - «Θυμίζει χωροφύλακα, δεν την αποδέχομαι»
Μάταια ο δημοσιογράφος προσπαθούσε, αν όχι να λάβει απάντηση, τουλάχιστον να καταλάβει για ποιον λόγο η κυρία Αποστολάκη ενοχλήθηκε από το ερώτημα
Με μία επίθεση στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, απέφυγε να απαντήσει εάν τάσσεται υπέρ ή κατά των αγροτικών μπλόκων.
Συγκεκριμένα, η κυρία Αποστολάκη, εμφανιζόμενη στην εκπομπή Συνδέσεις με τους δημοσιογράφους, Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, καταλόγισε στον πρώτο «απόπειρα παγίδευσης» σε μία προσπάθεια να μην δώσει απάντηση στο ερώτημα. Η κυρία Αποστολάκη τόνισε πως η ερώτηση «είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι, θυμίζει χωροφύλακα». Μάταια ο δημοσιογράφος προσπαθούσε, αν όχι να λάβει απάντηση, τουλάχιστον να καταλάβει για ποιον λόγο η κυρία Αποστολάκη ενοχλήθηκε από το ερώτημα με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να επιμένει λέγοντας πως «Μου θυμίζει χωροφύλακα και δεν την αποδέχομαι».
Δείτε βίντεο:
Αναλυτικά ο διάλογος:
Κ.Π: Είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων;
Μ.Α: Δεν μου αρέσει αυτού του είδους η παγίδευση την οποία επιχειρείτε.
Κ.Π: Γι’ αυτό σας το λέω για να απαντήσετε.
Μ.Α: Όχι, όχι, ακούστε, δεν μου αρέσουν αυτά τα οποία θυμίζουν λίγο τον χωροφύλακα. Δεν θέλω να σας θίξω, είστε ευγενής αλλά δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση.
Κ.Π: Μα, στα όρια του απλοϊκού είναι η ερώτηση.
Μ.Α: Είναι στα όρια του πονηρού και δεν την αποδέχομαι.
Κ.Π: Το, αν είστε υπέρ ή κατά του μπλόκου;
Μ.Α: Δεν την αποδέχομαι. Σας εξηγώ και δεν την αποδέχομαι αυτή την ερώτηση. Μου θυμίζει χωροφύλακα και δεν την αποδέχομαι.
Κ.Π: Το υπέρ ή κατά; Εγώ δεν έχω ζήσει τον χωροφύλακα, αλλά και εσείς είστε νεότερη, δεν νομίζω να ρωτούσαν τέτοια.
Μ.Α: Ούτε και εγώ, αλλά δεν μου αρέσει αυτού του είδους η προσέγγιση.
Κ.Π: Αν δεν θέλετε να απαντήσετε είναι σεβαστό, αλλά το να μην σας αρέσει μία ερώτηση για το εάν είστε υπέρ ή κατά των μπλόκων δεν το καταλαβαίνω
Μ.Α: Σας απαντώ.
