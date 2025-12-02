Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό αγκαλιά με τον γιο τους
O τραγουδιστής φόρεσε την ίδια φανέλα με το ενός έτους παιδί του

Τον Κωνσταντίνο Αργυρό αγκαλιά με τον γιο τους, Βασίλη, φωτογράφισε η Αλεξάνδρα Νίκα.

Η σύζυγος του τραγουδιστή κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο με τον καλλιτέχνη να κρατάει το ενός έτους παιδί του, ενώ φορούσαν φανέλα του NBA που έγραφε «Argiros». Η Αλεξάνδρα Νίκα συνόδευσε το story της με μία λευκή καρδιά, γράφοντας «κολλητοί».

Στις 22 Νοεμβρίου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media για πρώτα γενέθλια του γιου της. Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη βάφτιση του παιδιού της, στην οποία εκείνη φαίνεται να το κρατά αγκαλιά. Όπως έγραψε: «Πριν από έναν χρόνο ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα… με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Χρόνια σου πολλά Billako μου».

