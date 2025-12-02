Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό αγκαλιά με τον γιο τους
Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογράφισε τον Κωνσταντίνο Αργυρό αγκαλιά με τον γιο τους
O τραγουδιστής φόρεσε την ίδια φανέλα με το ενός έτους παιδί του
Τον Κωνσταντίνο Αργυρό αγκαλιά με τον γιο τους, Βασίλη, φωτογράφισε η Αλεξάνδρα Νίκα.
Η σύζυγος του τραγουδιστή κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο με τον καλλιτέχνη να κρατάει το ενός έτους παιδί του, ενώ φορούσαν φανέλα του NBA που έγραφε «Argiros». Η Αλεξάνδρα Νίκα συνόδευσε το story της με μία λευκή καρδιά, γράφοντας «κολλητοί».
Δείτε τη φωτογραφία
Στις 22 Νοεμβρίου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media για πρώτα γενέθλια του γιου της. Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη βάφτιση του παιδιού της, στην οποία εκείνη φαίνεται να το κρατά αγκαλιά. Όπως έγραψε: «Πριν από έναν χρόνο ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα… με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Χρόνια σου πολλά Billako μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η σύζυγος του τραγουδιστή κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο με τον καλλιτέχνη να κρατάει το ενός έτους παιδί του, ενώ φορούσαν φανέλα του NBA που έγραφε «Argiros». Η Αλεξάνδρα Νίκα συνόδευσε το story της με μία λευκή καρδιά, γράφοντας «κολλητοί».
Δείτε τη φωτογραφία
Στις 22 Νοεμβρίου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media για πρώτα γενέθλια του γιου της. Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη βάφτιση του παιδιού της, στην οποία εκείνη φαίνεται να το κρατά αγκαλιά. Όπως έγραψε: «Πριν από έναν χρόνο ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα… με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Χρόνια σου πολλά Billako μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema με την περιπολία του ελληνικού FBI μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Η στιγμή των εφόδων
Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια, κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια - Όποιος το κάνει θα έχει συνέπειες
Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη
Το protothema με την περιπολία του ελληνικού FBI μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Η στιγμή των εφόδων
Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια, κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια - Όποιος το κάνει θα έχει συνέπειες
Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα