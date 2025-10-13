Αλεξάνδρα Νίκα για τον γιο της: Πάντα ήθελα να γίνω μαμά σε μικρή ηλικία
Αλεξάνδρα Νίκα για τον γιο της: Πάντα ήθελα να γίνω μαμά σε μικρή ηλικία

Νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω τόση ενέργεια και δύναμη να απολαμβάνω κάθε στιγμή με τον Βασίλη, είπε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού για το παιδί τους

Αλεξάνδρα Νίκα για τον γιο της: Πάντα ήθελα να γίνω μαμά σε μικρή ηλικία
Γεωργία Κοτζιά
Την επιθυμία της να γίνει μητέρα σε μικρή ηλικία σχολίασε η Αλεξάνδρα Νίκα, εξηγώντας πως πήρε συνειδητοποιημένα αυτή την απόφαση.

Η 26χρονη σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, που έφερε στη ζωή τον γιο τους, Βασίλη περίπου πριν από έναν χρόνο, προχώρησε σε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μεταξύ άλλων απάντησε σε ερώτηση που αναφερόταν στο «αν ήταν έτοιμη να γίνει μητέρα σε τόσο νεαρή ηλικία».

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, πως πάντα ήθελε να αποκτήσει παιδί σε μικρή ηλικία, όπως έκανε και η δική της μητέρα. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που έχει την ενέργεια και τη δύναμη να απολαμβάνει κάθε στιγμή με τον γιο της λόγω της ηλικίας της.

«Πάντα ήθελα να γίνω μαμά σε μικρή ηλικία, όπως και η δική μου. Μεγαλώσαμε μαζί ουσιαστικά, και τώρα είμαστε καλύτερες φίλες και είναι και η πιο νέα, απίθανη γιαγιά. Νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω τόση ενέργεια και δύναμη να απολαμβάνω κάθε στιγμή με τον Βασίλη» απάντησε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Δείτε την ανάρτησή της

Αλεξάνδρα Νίκα για τον γιο της: Πάντα ήθελα να γίνω μαμά σε μικρή ηλικία

Γεωργία Κοτζιά

