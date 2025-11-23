Αλεξάνδρα Νίκα για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Ήρθε στον κόσμο και άλλαξε τα πάντα
Αλεξάνδρα Νίκα για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: Ήρθε στον κόσμο και άλλαξε τα πάντα
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού έκανε μια ανάρτηση στο Instagram για την ξεχωριστή μέρα
Ενός έτους έγινε ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, με τη σύζυγο του τραγουδιστή να κάνει μια ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα.
Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από τη βάφτιση του παιδιού της, στην οποία εκείνη φαίνεται να το κρατά αγκαλιά. Μέσα από την ανάρτησή της, εξομολογήθηκε πως η έλευσή του στη ζωή τους άλλαξε τα πάντα, ενώ του ευχήθηκε και δημόσια.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Πριν από έναν χρόνο ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα… με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Χρόνια σου πολλά Billako μου».
Δείτε την ανάρτηση
