Η Νικολέτα Ράλλη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με την κόρη της - Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες από τον στολισμό με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με την κόρη της στόλισε η Νικολέτα Ράλλη, δημοσιεύοντας ένα σχετικό βίντεο στα social media.

Στο κλιπ που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, η παρουσιάστρια και το παιδί της φαίνονται να βγάζουν από ένα κουτί τα στολίδια και να τα τοποθετούν στο έλατο. Αφού ολοκλήρωσαν τον στολισμό μητέρα και κόρη απόλαυσαν ένα ρόφημα μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Κάλο μήνα», έγραψε η Νικολέττα Ράλλη στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση που έκανε.

Δείτε το βίντεο



