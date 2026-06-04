Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Φόστερ

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Προμηθέας Πάτρας επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Δικεφάλου