Χασάμπης: Ως το 2030 η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορεί να εκτελεί γνωστικά καθήκοντα όπως ο άνθρωπος
Χασάμπης: Ως το 2030 η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορεί να εκτελεί γνωστικά καθήκοντα όπως ο άνθρωπος
Δεν έχουμε πολύ χρόνο να προετοιμαστούμε για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, είπε ο ελληνοκυπριακής καταγωγής επικεφαλής Google DeepMind
Η τεχνητή γενική νοημοσύνη (Artificial General Intelligence - AGI), δηλαδή η μορφή τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορεί να εκτελεί γνωστικά καθήκοντα σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο από αυτό του ανθρώπου, ενδέχεται να γίνει πραγματικότητα μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Google DeepMind, Ντέμη Χασάμπη.
Μιλώντας σε εκδήλωση του Stanford Graduate School of Business, ο επικεφαλής ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο εκτίμησε ότι η AGI θα μπορούσε να εμφανιστεί γύρω στο 2030.
«Ίσως το 2030, συν ή πλην ένα έτος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να το σκεφτεί κανείς. Πιστεύω ότι θα πρόκειται για μια τεχνολογία τόσο μετασχηματιστική που ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα», ανέφερε.
Ο Χασάμπης παρομοίασε την έλευση της AGI με την έννοια της «τεχνολογικής μοναδικότητας» (singularity), δηλαδή ένα σημείο καμπής μετά το οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι μη αναστρέψιμες και θα αλλάξουν ριζικά την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας.
Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει εκτιμήσει ότι έως και οι μισές θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου σε επαγγέλματα γραφείου ενδέχεται να επηρεαστούν μέσα στην επόμενη πενταετία.
Αν και πρόσφατα αρκετά στελέχη του κλάδου έχουν υιοθετήσει πιο συγκρατημένο τόνο στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, ο Χασάμπης τόνισε ότι οι αλλαγές που έρχονται απαιτούν σοβαρή προετοιμασία.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι ορισμένες προβλέψεις που διατυπώνονται σήμερα από παράγοντες του χώρου είναι υπερβολικά βέβαιες για ένα μέλλον που παραμένει αβέβαιο. «Κάποιοι εμφανίζονται υπερβολικά σίγουροι για τις προβλέψεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε, η τεχνολογία ενδέχεται να επιταχύνει ιατρικές ανακαλύψεις, να συμβάλει στην αντιμετώπιση σύνθετων επιστημονικών προβλημάτων και να μετασχηματίσει την παγκόσμια οικονομία.
Ο Χασάμπης αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός «κόσμου αφθονίας» (post-scarcity world), μιας θεωρίας που έχει υποστηριχθεί κατά καιρούς από τεχνολογικούς οραματιστές, μεταξύ των οποίων και ο Έλον Μασκ.
Μιλώντας σε εκδήλωση του Stanford Graduate School of Business, ο επικεφαλής ενός από τα σημαντικότερα ερευνητικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο εκτίμησε ότι η AGI θα μπορούσε να εμφανιστεί γύρω στο 2030.
«Ίσως το 2030, συν ή πλην ένα έτος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να το σκεφτεί κανείς. Πιστεύω ότι θα πρόκειται για μια τεχνολογία τόσο μετασχηματιστική που ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα», ανέφερε.
Ο Χασάμπης παρομοίασε την έλευση της AGI με την έννοια της «τεχνολογικής μοναδικότητας» (singularity), δηλαδή ένα σημείο καμπής μετά το οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι μη αναστρέψιμες και θα αλλάξουν ριζικά την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας.
People pay $150,000 to sit in the same room as Demis Hassabis, you just got 57 minutes for free.— Defileo🔮 (@defileo) June 3, 2026
CEO of Google DeepMind, 2024 Nobel Prize winner, the man building AGI, sitting at Stanford explaining what comes next for how we live, work and think.
The path to general… https://t.co/vaorUf2F8Y pic.twitter.com/lD5Vktxpx9
Προειδοποιήσεις για τις επιπτώσειςΤα τελευταία χρόνια, αρκετοί κορυφαίοι παράγοντες της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης έχουν προειδοποιήσει για τις πιθανές επιπτώσεις της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έχει δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει εκτιμήσει ότι έως και οι μισές θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου σε επαγγέλματα γραφείου ενδέχεται να επηρεαστούν μέσα στην επόμενη πενταετία.
Αν και πρόσφατα αρκετά στελέχη του κλάδου έχουν υιοθετήσει πιο συγκρατημένο τόνο στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, ο Χασάμπης τόνισε ότι οι αλλαγές που έρχονται απαιτούν σοβαρή προετοιμασία.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι ορισμένες προβλέψεις που διατυπώνονται σήμερα από παράγοντες του χώρου είναι υπερβολικά βέβαιες για ένα μέλλον που παραμένει αβέβαιο. «Κάποιοι εμφανίζονται υπερβολικά σίγουροι για τις προβλέψεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ιατρικές ανακαλύψεις και οικονομικός μετασχηματισμόςΠαρά τις ανησυχίες, ο επικεφαλής της DeepMind στάθηκε ιδιαίτερα στις θετικές δυνατότητες που θα μπορούσε να προσφέρει η AGI.
Όπως είπε, η τεχνολογία ενδέχεται να επιταχύνει ιατρικές ανακαλύψεις, να συμβάλει στην αντιμετώπιση σύνθετων επιστημονικών προβλημάτων και να μετασχηματίσει την παγκόσμια οικονομία.
Ο Χασάμπης αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός «κόσμου αφθονίας» (post-scarcity world), μιας θεωρίας που έχει υποστηριχθεί κατά καιρούς από τεχνολογικούς οραματιστές, μεταξύ των οποίων και ο Έλον Μασκ.
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η τεχνολογική πρόοδος θα μπορούσε να καταστήσει οικονομικά προσβάσιμους πολλούς πόρους και αγαθά που σήμερα θεωρούνται περιορισμένα.
«Η κοινωνία πρέπει να ακούσει αυτό το μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο για να προετοιμαστούμε για το τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις», δήλωσε.
Όπως πρόσθεσε, η τελική μορφή που θα πάρει η νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι προκαθορισμένη, ωστόσο τα επόμενα χρόνια θα αποδειχθούν καθοριστικά για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον.
«Το μέλλον, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει ακόμη γραφτεί. Όμως τα επόμενα χρόνια θα είναι εξαιρετικά κρίσιμα για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε και για το πώς θέλουμε συλλογικά να διαμορφωθεί αυτό το μέλλον», κατέληξε.
«Δεν έχουμε πολύ χρόνο να προετοιμαστούμε»Ο επικεφαλής της Google DeepMind κάλεσε τους φοιτητές αλλά και την κοινωνία συνολικά να προσαρμοστούν στις αλλαγές που έρχονται, ενθαρρύνοντας τόσο όσους ακολουθούν ανθρωπιστικές σπουδές όσο και όσους δραστηριοποιούνται στους τομείς των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας να εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία.
«Η κοινωνία πρέπει να ακούσει αυτό το μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο για να προετοιμαστούμε για το τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις», δήλωσε.
Όπως πρόσθεσε, η τελική μορφή που θα πάρει η νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι προκαθορισμένη, ωστόσο τα επόμενα χρόνια θα αποδειχθούν καθοριστικά για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον.
«Το μέλλον, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει ακόμη γραφτεί. Όμως τα επόμενα χρόνια θα είναι εξαιρετικά κρίσιμα για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε και για το πώς θέλουμε συλλογικά να διαμορφωθεί αυτό το μέλλον», κατέληξε.
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