Λένα Μαντά: Είχα λέμφωμα στο στομάχι, το πρόλαβα στην αρχή, οι γιατροί μου είπαν «πόσο τυχερή είστε»
Λένα Μαντά: Είχα λέμφωμα στο στομάχι, το πρόλαβα στην αρχή, οι γιατροί μου είπαν «πόσο τυχερή είστε»
Ξεκίνησα χημειοθεραπείες, άρχιζαν να πέφτουν τα μαλλιά μου και ήταν λίγο περίεργο, γιατί είχα να πάω σε μία εκπομπή στην τηλεόραση, είπε η συγγραφέας
Στην περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της αναφέρθηκε η Λένα Μαντά, περιγράφοντας τη στιγμή που διαγνώστηκε με λέμφωμα στο στομάχι, το οποίο εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο, με τους γιατρούς να της λένε χαρακτηριστικά ότι ήταν «πολύ τυχερή».
Η συγγραφέας ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» και μεταξύ άλλων μίλησε για την έγκαιρη διάγνωση, καθώς και για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της θεραπείας της. Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, η Λένα Μαντά δήλωσε ότι οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε λέμφωμα σε πολύ αρχικό στάδιο: «Με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι το είχα προλάβει στην αρχή. Η λέξη καρκίνος δεν ακούστηκε ποτέ. Είχα λέμφωμα στο στομάχι το οποίο το πρόλαβα. Θα μπορούσε όμως να ήταν κάτι σοβαρό. Είναι προκαρκινικό στάδιο. Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι σαν να έπεσα από τον πέμπτο και να προσγειώθηκα στα 4 σαν γάτα. Τόσο τυχερή είστε».
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Στη συνέχεια, η συγγραφέας μίλησε για την περίοδο των χημειοθεραπειών και τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι άρχιζε να χάνει τα μαλλιά της, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να ξυρίσει το κεφάλι της: «Ξεκινάω τις χημειοθεραπείες, την πρώτη μέρα πέφτουν τα μαλλιά, αρχίζουν να πέφτουν και ήταν λίγο περίεργο, γιατί είχα να πάω σε μία εκπομπή στην τηλεόραση και όπως βάφομαι και τραβάω τα μαλλιά πίσω και μετά χτενίζομαι και ακούω έναν παράξενο ήχο, κάνω έτσι να δω και έφυγε (σ.σ. τούφα μαλλιών). Πήγα στην εκπομπή, γύρισα, μετά ήταν αυτό συνέχεια, έφευγαν μαλλιά και είπα πως δεν θα κάτσω να δω το τέλος. Είχαμε πάει με τον Γιώργο και είχαμε βρει περούκα με φυσική τρίχα, ανταύγειες, ακριβώς το μαλλί μου. Πήρα την ξυριστική μηχανή, ξύρισα το κεφάλι, εκείνη την ώρα δεν ένιωσα τίποτα. Το κατάλαβα όταν το βράδυ εκείνο ξύπνησα κλαίγοντας».
Η συγγραφέας ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» και μεταξύ άλλων μίλησε για την έγκαιρη διάγνωση, καθώς και για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της θεραπείας της. Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, η Λένα Μαντά δήλωσε ότι οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε λέμφωμα σε πολύ αρχικό στάδιο: «Με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι το είχα προλάβει στην αρχή. Η λέξη καρκίνος δεν ακούστηκε ποτέ. Είχα λέμφωμα στο στομάχι το οποίο το πρόλαβα. Θα μπορούσε όμως να ήταν κάτι σοβαρό. Είναι προκαρκινικό στάδιο. Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι σαν να έπεσα από τον πέμπτο και να προσγειώθηκα στα 4 σαν γάτα. Τόσο τυχερή είστε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η συγγραφέας μίλησε για την περίοδο των χημειοθεραπειών και τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι άρχιζε να χάνει τα μαλλιά της, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να ξυρίσει το κεφάλι της: «Ξεκινάω τις χημειοθεραπείες, την πρώτη μέρα πέφτουν τα μαλλιά, αρχίζουν να πέφτουν και ήταν λίγο περίεργο, γιατί είχα να πάω σε μία εκπομπή στην τηλεόραση και όπως βάφομαι και τραβάω τα μαλλιά πίσω και μετά χτενίζομαι και ακούω έναν παράξενο ήχο, κάνω έτσι να δω και έφυγε (σ.σ. τούφα μαλλιών). Πήγα στην εκπομπή, γύρισα, μετά ήταν αυτό συνέχεια, έφευγαν μαλλιά και είπα πως δεν θα κάτσω να δω το τέλος. Είχαμε πάει με τον Γιώργο και είχαμε βρει περούκα με φυσική τρίχα, ανταύγειες, ακριβώς το μαλλί μου. Πήρα την ξυριστική μηχανή, ξύρισα το κεφάλι, εκείνη την ώρα δεν ένιωσα τίποτα. Το κατάλαβα όταν το βράδυ εκείνο ξύπνησα κλαίγοντας».
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