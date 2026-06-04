Λένα Μαντά: Είχα λέμφωμα στο στομάχι, το πρόλαβα στην αρχή, οι γιατροί μου είπαν «πόσο τυχερή είστε»

λέμφωμα

Στη συνέχεια, η συγγραφέας μίλησε για την περίοδο των χημειοθεραπειών και τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι άρχιζε να χάνει τα μαλλιά της, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να ξυρίσει το κεφάλι της:

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Ξεκινάω τις χημειοθεραπείες, την πρώτη μέρα πέφτουν τα μαλλιά, αρχίζουν να πέφτουν και ήταν λίγο περίεργο, γιατί είχα να πάω σε μία εκπομπή στην τηλεόραση και όπως βάφομαι και τραβάω τα μαλλιά πίσω και μετά χτενίζομαι και ακούω έναν παράξενο ήχο, κάνω έτσι να δω και έφυγε (σ.σ. τούφα μαλλιών). Πήγα στην εκπομπή, γύρισα, μετά ήταν αυτό συνέχεια, έφευγαν μαλλιά και είπα πως δεν θα κάτσω να δω το τέλος. Είχαμε πάει με τον Γιώργο και είχαμε βρει περούκα με φυσική τρίχα, ανταύγειες, ακριβώς το μαλλί μου. Πήρα την ξυριστική μηχανή, ξύρισα το κεφάλι, εκείνη την ώρα δεν ένιωσα τίποτα. Το κατάλαβα όταν το βράδυ εκείνο ξύπνησα κλαίγοντας