Ο Τζέισον Μομόα έπαιξε ημίγυμνος με τη ροκ μπάντα του, δείτε βίντεο
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Τζέισον Μομόα Μπάντα

Ο Τζέισον Μομόα έπαιξε ημίγυμνος με τη ροκ μπάντα του, δείτε βίντεο

Παίζοντας στο The Red Dog Saloon με τη μπάντα του Öof Tatatá, ο Μομόα κάποια στιγμή έβγαλε τη μπλούζα του και συνέχισε να παίζει ημίγυμνος

Ο Τζέισον Μομόα έπαιξε ημίγυμνος με τη ροκ μπάντα του, δείτε βίντεο
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Μοναδικές στιγμές χάρισε στους οπαδούς του ο Τζέισον Μομόα σε συναυλία με τη μπάντα του στην Καλιφόρνια το βράδυ της Τρίτης.

Παίζοντας στο The Red Dog Saloon με τη μπάντα του Öof Tatatá, ο Μομόα κάποια στιγμή έβγαλε τη μπλούζα του και συνέχισε να παίζει ημίγυμνος.



Ο Μομόα, ο οποίος ήταν παρουσιαστής στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Όζι Όζμπορν στις 5 Ιουλίου, έπαιξε με τον frontman-κιθαρίστα Μάικ Χέιζ και τον ντράμερ Κένι Ντέιλ.

Όπως αναφέρει η Daily Mail η επόμενη εμφάνιση των Öof Tatatá είναι προγραμματισμένη για αύριο, Παρασκευή, στο Λος Άντζελες.

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