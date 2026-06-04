Ο Τζέισον Μομόα έπαιξε ημίγυμνος με τη ροκ μπάντα του, δείτε βίντεο

Παίζοντας στο The Red Dog Saloon με τη μπάντα του Öof Tatatá, ο Μομόα κάποια στιγμή έβγαλε τη μπλούζα του και συνέχισε να παίζει ημίγυμνος