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Ο Τζέισον Μομόα έπαιξε ημίγυμνος με τη ροκ μπάντα του, δείτε βίντεο
Ο Τζέισον Μομόα έπαιξε ημίγυμνος με τη ροκ μπάντα του, δείτε βίντεο
Παίζοντας στο The Red Dog Saloon με τη μπάντα του Öof Tatatá, ο Μομόα κάποια στιγμή έβγαλε τη μπλούζα του και συνέχισε να παίζει ημίγυμνος
Μοναδικές στιγμές χάρισε στους οπαδούς του ο Τζέισον Μομόα σε συναυλία με τη μπάντα του στην Καλιφόρνια το βράδυ της Τρίτης.
Παίζοντας στο The Red Dog Saloon με τη μπάντα του Öof Tatatá, ο Μομόα κάποια στιγμή έβγαλε τη μπλούζα του και συνέχισε να παίζει ημίγυμνος.
Ο Μομόα, ο οποίος ήταν παρουσιαστής στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Όζι Όζμπορν στις 5 Ιουλίου, έπαιξε με τον frontman-κιθαρίστα Μάικ Χέιζ και τον ντράμερ Κένι Ντέιλ.
Όπως αναφέρει η Daily Mail η επόμενη εμφάνιση των Öof Tatatá είναι προγραμματισμένη για αύριο, Παρασκευή, στο Λος Άντζελες.
Παίζοντας στο The Red Dog Saloon με τη μπάντα του Öof Tatatá, ο Μομόα κάποια στιγμή έβγαλε τη μπλούζα του και συνέχισε να παίζει ημίγυμνος.
🤩 Jason Momoa goes shirtless to shred on a guitar with his band!— TMZ (@TMZ) June 3, 2026
Credit: Backgrid pic.twitter.com/SPE6NbqA31
Ο Μομόα, ο οποίος ήταν παρουσιαστής στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Όζι Όζμπορν στις 5 Ιουλίου, έπαιξε με τον frontman-κιθαρίστα Μάικ Χέιζ και τον ντράμερ Κένι Ντέιλ.
Όπως αναφέρει η Daily Mail η επόμενη εμφάνιση των Öof Tatatá είναι προγραμματισμένη για αύριο, Παρασκευή, στο Λος Άντζελες.
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