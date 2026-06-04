Η Σελένα Γκόμεζ εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά: Τρελά πράγματα συμβαίνουν, έγραψε

Η τραγουδίστρια

Γκόμεζ

Αν και πολλοί εκτιμούν ότι πρόκειται για προσωρινή αλλαγή για τις ανάγκες των γυρισμάτων της σειράς, οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά τη νέα εικόνα της, δηλώνοντας εντυπωσιασμένοι από την κόκκινη απόχρωση.

Η έκτη σεζόν του Only Murders in the Building αναμένεται να μεταφέρει μέρος της δράσης στο Λονδίνο, με τη Σελένα Γκόμεζ να συνεχίζει τη συνεργασία της με τους συμπρωταγωνιστές της, Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ.