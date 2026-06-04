Η Σελένα Γκόμεζ εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά: Τρελά πράγματα συμβαίνουν, έγραψε
Η Σελένα Γκόμεζ εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά: Τρελά πράγματα συμβαίνουν, έγραψε
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε εικόνες με το νέο της look στα social media
Την αλλαγή που έκανε στο look της έδειξε η Σελένα Γκόμεζ, καθώς εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά σε φωτογραφία και βίντεο που δημοσίευσε στα social media.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παραμονή της στο Λονδίνο, αποκαλύπτοντας τη νέα της εμφάνιση. Η Γκόμεζ δημοσίευσε την Τετάρτη 3 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από το καλοκαίρι της στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα της σειράς Only Murders in the Building. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Τρελά πράγματα συμβαίνουν με το Only Murders in the Building, ενώ απολαμβάνω το Λονδίνο».
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, η Σελένα Γκόμεζ αποκάλυψε και την αλλαγή στα μαλλιά της. Σε μία από τις φωτογραφίες πόζαρε καθισμένη σε ένα κρεβάτι, φορώντας μαύρο τοπ και γκρι φόρμα, με τα σκούρα καστανά μαλλιά που είχε μέχρι πρόσφατα να έχουν δώσει τη θέση τους σε κόκκινες μπούκλες. Στη συνέχεια δημοσίευσε και ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται με το ίδιο look, ξαπλωμένη, καταγράφοντας τον εαυτό της μπροστά σε έναν καθρέφτη.
Δείτε την ανάρτησή της
Αν και πολλοί εκτιμούν ότι πρόκειται για προσωρινή αλλαγή για τις ανάγκες των γυρισμάτων της σειράς, οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά τη νέα εικόνα της, δηλώνοντας εντυπωσιασμένοι από την κόκκινη απόχρωση.
Η έκτη σεζόν του Only Murders in the Building αναμένεται να μεταφέρει μέρος της δράσης στο Λονδίνο, με τη Σελένα Γκόμεζ να συνεχίζει τη συνεργασία της με τους συμπρωταγωνιστές της, Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παραμονή της στο Λονδίνο, αποκαλύπτοντας τη νέα της εμφάνιση. Η Γκόμεζ δημοσίευσε την Τετάρτη 3 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από το καλοκαίρι της στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα της σειράς Only Murders in the Building. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Τρελά πράγματα συμβαίνουν με το Only Murders in the Building, ενώ απολαμβάνω το Λονδίνο».
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, η Σελένα Γκόμεζ αποκάλυψε και την αλλαγή στα μαλλιά της. Σε μία από τις φωτογραφίες πόζαρε καθισμένη σε ένα κρεβάτι, φορώντας μαύρο τοπ και γκρι φόρμα, με τα σκούρα καστανά μαλλιά που είχε μέχρι πρόσφατα να έχουν δώσει τη θέση τους σε κόκκινες μπούκλες. Στη συνέχεια δημοσίευσε και ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται με το ίδιο look, ξαπλωμένη, καταγράφοντας τον εαυτό της μπροστά σε έναν καθρέφτη.
Δείτε την ανάρτησή της
Αν και πολλοί εκτιμούν ότι πρόκειται για προσωρινή αλλαγή για τις ανάγκες των γυρισμάτων της σειράς, οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά τη νέα εικόνα της, δηλώνοντας εντυπωσιασμένοι από την κόκκινη απόχρωση.
Η έκτη σεζόν του Only Murders in the Building αναμένεται να μεταφέρει μέρος της δράσης στο Λονδίνο, με τη Σελένα Γκόμεζ να συνεχίζει τη συνεργασία της με τους συμπρωταγωνιστές της, Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα