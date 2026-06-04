Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας δημοσίευσε βίντεο από το παρελθόν να φιλιέται παθιασμένα με θαυμάστριά του, φήμες για κρίση με την Άννα Κουρνίκοβα
Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας δημοσίευσε βίντεο από το παρελθόν να φιλιέται παθιασμένα με θαυμάστριά του, φήμες για κρίση με την Άννα Κουρνίκοβα
Το συγκεκριμένο βίντεο είχε τραβηχτεί πριν από τέσσερα χρόνια
Στο επίκεντρο σχολίων βρέθηκε ο Ενρίκε Ιγκλέσιας μετά την αναδημοσίευση ενός βίντεο από το παρελθόν στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να φιλιέται διαχυτικά με θαυμάστριά του. Η ανάρτηση πυροδότησε νέα σενάρια για τη σχέση του με την Άννα Κουρνίκοβα, με αρκετούς να εκφράζουν την έκπληξή τους και την απορία εάν το ζευγάρι περνάει κρίση.
Ο 51χρονος τραγουδιστής, που διατηρεί πολυετή σχέση με την πρώην τενίστρια, ανάρτησε βίντεο με θαυμάστριά του, που είχε τραβηχτεί πριν από τέσσερα χρόνια στο Λας Βέγκας. Στο συγκεκριμένο κλιπ, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας φαίνεται να αγκαλιάζει θερμά τη θαυμάστρια και να η φιλά στο στόμα, ενώ εκείνη έβγαζε selfie. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι η επιλογή του να το αναρτήσει εκ νέου ίσως σχετίζεται με αλλαγές στην προσωπική του ζωή.
Δείτε το βίντεο
Ορισμένοι θεώρησαν την κίνηση ατυχή, εκφράζοντας παράλληλα απορίες για τη σχέση του με την Άννα Κουρνίκοβα. Άλλοι έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού προς τη σύντροφό του, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που αναρωτήθηκαν αν το ζευγάρι έχει χωρίσει. Ωστόσο, ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε τοποθετηθεί στο παρελθόν για τη συμπεριφορά του απέναντι στους θαυμαστές του, εξηγώντας ότι η σύντροφός του δεν ενοχλείται από τις εκδηλώσεις θαυμασμού στις συναυλίες και στις δημόσιες εμφανίσεις του.
Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του πριν από δύο χρόνια είχε δηλώσει ότι συνηθίζει να αγκαλιάζει και να φιλά τους θαυμαστές του, προσθέτοντας ότι η Άννα Κουρνίκοβα αντιμετωπίζει με κατανόηση αυτές τις στιγμές, καθώς αποτελούν μέρος της σχέσης του με το κοινό του.
Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα είναι σε σχέση από το 2001, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του τραγουδιού Escape. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά μαζί.
Ο 51χρονος τραγουδιστής, που διατηρεί πολυετή σχέση με την πρώην τενίστρια, ανάρτησε βίντεο με θαυμάστριά του, που είχε τραβηχτεί πριν από τέσσερα χρόνια στο Λας Βέγκας. Στο συγκεκριμένο κλιπ, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας φαίνεται να αγκαλιάζει θερμά τη θαυμάστρια και να η φιλά στο στόμα, ενώ εκείνη έβγαζε selfie. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι η επιλογή του να το αναρτήσει εκ νέου ίσως σχετίζεται με αλλαγές στην προσωπική του ζωή.
Δείτε το βίντεο
@news.com.au
The singer has copped backlash for the video, sparking rumours he has split with Anna Kournikova. #enriqueiglesias #kissing #fan #singer♬ Quirky - Oleg Kirilkov
Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του πριν από δύο χρόνια είχε δηλώσει ότι συνηθίζει να αγκαλιάζει και να φιλά τους θαυμαστές του, προσθέτοντας ότι η Άννα Κουρνίκοβα αντιμετωπίζει με κατανόηση αυτές τις στιγμές, καθώς αποτελούν μέρος της σχέσης του με το κοινό του.
Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα είναι σε σχέση από το 2001, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του τραγουδιού Escape. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά μαζί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα