Κιμ Καρντάσιαν: Αντιδράσεις προκάλεσε με την εμφάνισή της με τσάντα από δέρμα ελέφαντα - Το σχόλιο της Άιρλαντ Μπάλντουιν
Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνεχίζει να υπάρχει στήριξη προς ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα, έγραψε η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν
Μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη στιλιστική επιλογή της Κιμ Καρντάσιαν έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς σε σκηνή της νέας της σειράς «All’s Fair» στο Hulu εμφανίζεται να κρατά μια εξαιρετικά σπάνια τσάντα Hermès Birkin φτιαγμένη, σύμφωνα με καταγγελίες, από δέρμα ελέφαντα. Η εικόνα της 45χρονης σταρ με το συγκεκριμένο αξεσουάρ αναπαράχθηκε και σε φωτογραφίες από τα δοκιμαστικά κοστουμιών που δημοσιεύτηκαν σε συνέντευξη της στιλίστριάς της, Σόκι Μακ, στη Vogue Hong Kong, προκαλώντας νέο γύρο συζητήσεων γύρω από τα όρια της πολυτέλειας και της ηθικής στη μόδα.
Η PETA υποστηρίζει ότι, παρότι η Hermès δεν πωλούσε επίσημα τσάντες από δέρμα ελέφαντα, η εταιρία είχε κατασκευάσει μια σειρά Birkin από το δέρμα ενός ζώου που φέρεται να σκοτώθηκε σε σαφάρι τη δεκαετία του ’80. Αυτά τα σπάνια κομμάτια φτάνουν σήμερα να κοστίζουν πάνω από 125.000 δολάρια στη δευτερογενή αγορά.
Όταν ο ειδικός πολυτελών ειδών Ντάνιελ Γουέσον ανάρτησε φωτογραφία της Κιμ Καρντάσιαν στα social media, που τη δείχνει να κρατά την εν λόγω τσάντα, πολλοί, ανάμεσά τους και η Άιρλαντ Μπάλντουιν, εξέφρασαν ανοιχτά την οργή τους.
«Αυτό είναι… πέρα από κάθε όριο», σχολίασε η ηθοποιός και μοντέλο, η οποία στη συνέχεια ανάρτησε τη φωτογραφία και στο δικό της προφίλ στο Instagram γράφοντας: «Είναι τόσο αηδιαστικό και ντροπιαστικό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνεχίζει να υπάρχει στήριξη προς ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα».
Άλλοι χαρακτήρισαν την εικόνα «οριακή» και «σοκαριστική», με κάποιον να σημειώνει: «Λατρεύω τις Birkin, αλλά το δέρμα ελέφαντα είναι άλλο επίπεδο. Είναι σχεδόν ιερά ζώα, δεν γίνεται αυτό».
Δεν έλειψαν ωστόσο και εκείνοι που έσπευσαν να υπερασπιστούν τη σταρ, τονίζοντας ότι η τσάντα είναι δεκαετιών και δεν αγοράστηκε πρόσφατα, ούτε παραγγέλθηκε από την ίδια. «Αφού υπάρχει ήδη, γιατί ο κόσμος να εξαγριώνεται; Δεν υποστηρίζω το κυνήγι, αλλά δεν την κατασκεύασε κατόπιν παραγγελίας», σχολίασε κάποιος.
Η οικογένεια Καρντάσιαν–Τζένερ είναι γνωστή για την εντυπωσιακή συλλογή Birkin που διατηρεί, ενώ η Κιμ έχει κατά καιρούς πουλήσει ορισμένα κομμάτια της, όπως την τιρκουάζ εξωτική Birkin που διατέθηκε το 2024 έναντι σχεδόν 50.000 δολαρίων μέσω της πλατφόρμας Kardashian Kloset.
Ireland Baldwin rips Kim Kardashian for carrying ‘disgusting’ elephant Birkin bag in ‘All’s Fair’ https://t.co/3fsL09lM67 pic.twitter.com/sZjZ5wBZOJ— Page Six (@PageSix) November 24, 2025
Η οικογένεια Καρντάσιαν–Τζένερ είναι γνωστή για την εντυπωσιακή συλλογή Birkin που διατηρεί, ενώ η Κιμ έχει κατά καιρούς πουλήσει ορισμένα κομμάτια της, όπως την τιρκουάζ εξωτική Birkin που διατέθηκε το 2024 έναντι σχεδόν 50.000 δολαρίων μέσω της πλατφόρμας Kardashian Kloset.
