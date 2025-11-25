Κιμ Καρντάσιαν: Αντιδράσεις προκάλεσε με την εμφάνισή της με τσάντα από δέρμα ελέφαντα - Το σχόλιο της Άιρλαντ Μπάλντουιν

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνεχίζει να υπάρχει στήριξη προς ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα, έγραψε η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν