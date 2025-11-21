Κιμ Καρντάσιαν για τη διάγνωση με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο: Έχω τέσσερα παιδιά που εξαρτώνται από μένα, πρέπει να είμαι καλά
GALA
Κιμ Καρντάσιαν Ανεύρυσμα

Κιμ Καρντάσιαν για τη διάγνωση με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο: Έχω τέσσερα παιδιά που εξαρτώνται από μένα, πρέπει να είμαι καλά

Η τηλεπερσόνα είχε ισχυριστεί ότι το ανεύρυσμα οφείλεται στο έντονο στρες που της προκάλεσε το διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ

Κιμ Καρντάσιαν για τη διάγνωση με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο: Έχω τέσσερα παιδιά που εξαρτώνται από μένα, πρέπει να είμαι καλά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη διάγνωσή της με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο αναφέρθηκε η Κιμ Καρντάσιαν, αποκαλύπτοντας ότι οι γιατροί τρόμαξαν όταν το εντόπισαν και την προειδοποίησαν ότι ο έντονος ρυθμός της ζωής της μπορεί να οδηγήσει το σώμα της στα όριά του.

Η 45χρονη τηλεπερσόνα μίλησε πρώτη φορά για το προβλημα της υγείας της στην πρεμιέρα της 7ης σεζόν του «The Kardashians» τον περασμένο μήνα. Μιλώντας στην αδελφή της, Κόρτνεϊ, είχε ανακοινώσει ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα μικρό ανεύρυσμα. Όπως είπε, οι ειδικοί πίστευαν ότι αυτό προκλήθηκε από το στρες.

Στο νέο επεισόδιο του τηλεοπτικού προγράμματος η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι η κατάσταση ήταν χειρότερη απ’ ό,τι είχε καταλάβει αρχικά. Είπε στην αδερφή της ότι μίλησε με έναν νευροχειρουργό, ο οποίος της εξήγησε πως το ανεύρυσμα θα μπορούσε να σπάσει υπό συνθήκες έντονου στρες — κάτι που εκείνη βιωνει διαρκώς.

«Μου είπε: “Θέλω να έρθεις για όλες αυτές τις απεικονιστικές εξετάσεις”. Ρώτησα, “Μπορώ να περιμένω; Από τι σπάει;” Και μου είπαν: “Από το στρες, μόνο”», θυμήθηκε.

«Είπα, “ΟΚ, δίνω τις εξετάσεις για τον δικηγορικό σύλλογο», πρόσθεσε και σημείωσε ότι το άγχος της έχει φτάσει «σε άλλο επίπεδο, μέχρι του σημείου να βγάζει πλέον εξανθήματα». «Έχω τέσσερα παιδιά που εξαρτώνται από μένα. Πρέπει να είμαι καλά», τόνισε. Η Κιμ Καρντάσιαν επισήμανε ότι οι γιατροί της εξήγησαν πως το ανεύρυσμα πιθανότατα υπήρχε για χρόνια, κάτι που έκανε το άγχος της ακόμα μεγαλύτερο.

Από την άλλη, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έκανε σαφές ότι φοβάται πως η αδερφή της πιέζει τον εαυτό της υπερβολικά: «Σίγουρα ανησυχώ για την Κιμ. Έχει τόσα πολλά να διαχειριστεί, ανάμεσα στη δουλειά και τα τέσσερα παιδιά της, που δεν θέλω να πάθει ανεύρυσμα».

Αναρωτήθηκε επίσης γιατί θέλει να ακολουθήσει μια καριέρα στη νομική, έχοντας ήδη μια υπερφορτωμένη ζωή. «Δεν σε κρίνω ούτε σε κατηγορώ. Αλλά δεν υπάρχει μια στιγμή να το κάνεις αργότερα, όταν τα παιδιά σου θα είναι πιο μεγάλα και δεν θα σε χρειάζονται τόσο;», της είπε.

Ειδήσεις σήμερα

Πρωτοφανής πρόκληση από Ζαχάροβα: H Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία

Μαρινάκης σε Κωνσταντοπούλου: Νόμιζα ότι θα μου προτείνατε κάποια σαπουνόπερα για τα δάκρυα του Διαμαντή - Δείτε βίντεο

Δημήτρης Γιαννέτος, ο hair stylist των σταρ: Από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Μπραντ Πιτ μέχρι τον Λευκό Οίκο με Ρονάλντο και Τζορτζίνα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Τα ρολόγια που εκφράζουν πάθος, ομορφιά και μοντέρνα πολυτέλεια

Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.

Δίπλα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δίπλα στην κοινωνία

Στηρίζοντας την ανάκαμψη: Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση και καθοδήγηση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης