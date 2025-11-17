Κιμ Καρντάσιαν: Το βίντεο με τα κλάματα για τις εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου στην Καλιφόρνια - «Νιώθω ότι θα εκραγεί το μυαλό μου»

«Μελετούσα συνεχώς για τέσσερις μήνες, ακύρωσα όλες τις δουλειές μου, δεν δέχομαι τηλεφωνήματα για δουλειά, δεν κάνω τίποτα άλλο εκτός από το να είμαι μαμά και να μελετώ» ακούγεται να λέει η Καρντάσιαν