Μαρίνα Σάττι: Πρέπει να πάρω χρόνο για να αφομοιώσω την πληροφορία των δύο τελευταίων χρόνων, όλα συνέβησαν συνεχόμενα
Μαρίνα Σάττι: Πρέπει να πάρω χρόνο για να αφομοιώσω την πληροφορία των δύο τελευταίων χρόνων, όλα συνέβησαν συνεχόμενα
Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Όσο η Μαρίνα Σάττι ετοιμάζεται για την επερχόμενη περιοδεία της στην Αμερική, παράλληλα εξομολογήθηκε ότι μετά την ολοκλήρωσή της, νιώθει την ανάγκη να κάνει ένα διάλειμμα για να επεξεργαστεί όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή της τα τελευταία δύο χρόνια.
Όπως ανέφερε η τραγουδίστρια σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Wiwibloggs στο YouTube μετά τις εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών στα επαγγελματικά της, θέλει να πάρει μία απόσταση για να διαχειριστεί ζητήματα που αφορούν στην καριέρα αλλά και τον εαυτό της.
«Θεωρώ πως πρέπει να πάρω τον χρόνο για να αφομοιώσω όλη αυτή την πληροφορία των δύο τελευταίων χρόνων. Όλα συνέβησαν συνεχόμενα», δήλωσε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Μαρίνα Σάττι εξήγησε ότι, μετά τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στην Αμερική, θα ήθελε να αποφύγει άμεσα νέες συναυλίες, δίνοντας χώρο και χρόνο στον εαυτό της. Όπως είπε, αισθάνεται ότι μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχει ωριμάσει πολύ. «Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ μέσα σε, δεν ξέρω πόσο είναι, δύο χρόνια; Σχεδόν δύο χρόνια», σημείωσε, επισημαίνοντας όμως ότι δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο στη σχέση της με το κοινό.
«Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν. Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Ίσως είναι η μοναδική φορά που θα σε δουν, ή ελπίζω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Όπως ανέφερε η τραγουδίστρια σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Wiwibloggs στο YouTube μετά τις εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών στα επαγγελματικά της, θέλει να πάρει μία απόσταση για να διαχειριστεί ζητήματα που αφορούν στην καριέρα αλλά και τον εαυτό της.
«Θεωρώ πως πρέπει να πάρω τον χρόνο για να αφομοιώσω όλη αυτή την πληροφορία των δύο τελευταίων χρόνων. Όλα συνέβησαν συνεχόμενα», δήλωσε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Μαρίνα Σάττι εξήγησε ότι, μετά τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στην Αμερική, θα ήθελε να αποφύγει άμεσα νέες συναυλίες, δίνοντας χώρο και χρόνο στον εαυτό της. Όπως είπε, αισθάνεται ότι μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχει ωριμάσει πολύ. «Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ μέσα σε, δεν ξέρω πόσο είναι, δύο χρόνια; Σχεδόν δύο χρόνια», σημείωσε, επισημαίνοντας όμως ότι δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο στη σχέση της με το κοινό.
«Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν. Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Ίσως είναι η μοναδική φορά που θα σε δουν, ή ελπίζω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη
Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ
Νοσηλεύτριες στο «Αττικόν» έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη και της προκάλεσαν αλλεργικό επεισόδιο
Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη
Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ
Νοσηλεύτριες στο «Αττικόν» έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη και της προκάλεσαν αλλεργικό επεισόδιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα