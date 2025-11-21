Η Κατερίνα Βρανά δήλωσε ότι δεν την ενοχλεί ο χαρακτηρισμός «ανάπηρη»: Αυτή είναι η λέξη και δεν πειράζει
Όταν με πρωτοείπα ανάπηρη, μια κυρία που δεν είναι θίχτηκε, ανέφερε η κωμικός
Η Κατερίνα Βρανά αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η αναπηρία και εξήγησε ότι δεν τη βρίσκει προβληματική τη χρήση του όρου «ανάπηρη», υπογραμμίζοντας πως «αυτή είναι η λέξη και δεν πειράζει», επιδιώκοντας να απομυθοποιήσει τον σχετικό στιγματισμό.
Τον Σεπτέμβριο του 2017, η κωμικός υπέστη σηψαιμία. Πιο αναλυτικά, είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία, καθώς παρουσίασε διάτρηση εντέρου που προκάλεσε σηψαιμία, με συνέπεια, μεταξύ άλλων, να παραλύσει.
Σήμερα, η Κατερίνα Βρανά κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και όπως δήλωσε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο «Buongiorno» αποδέχεται τον όρο «ανάπηρος». «Όταν πρωτοείπα τον εαυτό μου ανάπηρη, μια κυρία που δεν είναι θίχτηκε πάρα πολύ που το είπα. Της εξήγησα ότι αυτή είναι η λέξη και δεν πειράζει» είπε η κωμικός.
«Παλιά που ήμουν μη ανάπηρη, έκανα πάλι 3 παραστάσεις. Τώρα δεν μπορώ να βρω χώρο, όχι για να το εντάξω, αλλά προσβάσιμος χώρος. Σε πάρα πολλά θέατρα η σκηνή δεν είναι προσβάσιμη. Έχει σκαλάκια να ανέβεις ή το καμαρίνι με την τουαλέτα είναι είτε ένα όροφο επάνω είτε έναν όροφο κάτω. Αν μου επιτραπεί, το δίλημμά μου είναι η παίζω ή χ@@ζω» εξήγησε.
Στη συνέχεια, η Κατερίνα Βρανά παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να βρει προσβάσιμους χώρους για να παίξει: πολλά θέατρα δεν έχουν πρόσβαση στη σκηνή γιατί υπάρχουν σκαλιά, και τα καμαρίνια με τις τουαλέτες έχουν σημαντική απόσταση.
