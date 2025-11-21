«Δεν θα ξεχάσω ποτέ...»: Αυστραλή βουλευτής περιγράφει τη σεξουαλική παρενόχλησή της μέσα στο κοινοβούλιο της Βικτόριας

Αναφέρθηκε σε πολλαπλά περιστατικά, όπως τα απρεπή σχόλια που της έκανε συνάδελφός της όταν έσκυψε να πάρει κάτι από ένα ψυγείο, αλλά και το slut shaming που δέχτηκε μετά την καταγγελία της