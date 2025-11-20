Ο Κέβιν Κόστνερ σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον σε νέα τηλεοπτική σειρά
Ο Κέβιν Κόστνερ σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον σε νέα τηλεοπτική σειρά
Ο βραβευμένος ηθοποιός συζητάει τη συμμετοχή του στη σειρά «United» σε σενάριο του Ντέιβιντ Ρέιμοντ
Ο Κέβιν Κόστνερ, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε δραματικά από τη δημοφιλή σειρά «Yellowstone», φαίνεται πως ετοιμάζεται για έναν από τους πιο απρόσμενους τηλεοπτικούς ρόλους της καριέρας του, αυτόν του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, ο βραβευμένος ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη νέα σειρά «United», η οποία αναμένεται να φωτίσει άγνωστες πτυχές ανθρωπιστικών αποστολών του ΟΗΕ.
Παράλληλα, ο Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο φέρονται να συμμετέχουν στην παραγωγή της σειράς ως εκτελεστικοί παραγωγοί, με το project να υλοποιείται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Το σενάριο έχει γράψει ο Ντέιβιντ Ρέιμοντ, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία, ενώ η σειρά έχει σχεδιαστεί ώστε να δραματοποιεί αληθινές ιστορίες από το πεδίο διεθνών αποστολών.
Η υπόθεση θα επικεντρώνεται στην αποστολή του ΟΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ το 1999, μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της περιοχής, η οποία μετά από δημοψήφισμα υπέρ της ανεξαρτησίας από την Ινδονησία βυθίστηκε σε κλιμακούμενη βία. Η κρίση τότε οδήγησε σε παρέμβαση διεθνών ηγετών, ανάμεσά τους και του Προέδρου Μπιλ Κλίντον, τον οποίο ενδέχεται να ενσαρκώσει ο Κόστνερ.
Οι δημιουργοί δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη λεπτομέρειες για την πλοκή ή το εύρος της συμμετοχής του Κόστνερ, ωστόσο το πρότζεκτ ήδη συγκεντρώνει προσδοκίες, συνδυάζοντας πολιτικό δράμα, πραγματικά γεγονότα και ονόματα πρώτης γραμμής.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images
Kevin Costner set to play surprising former U.S. president in new United Nations TV series https://t.co/SSbaFlIe1O— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 20, 2025
