Κέβιν Κόστνερ: Απορρίφθηκε η κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση μετά την αγωγή κασκαντέρ για σκηνή βιασμού
Η Ντέβιν ΛαΜπέλα είχε κατηγορήσει τον ηθοποιό και σκηνοθέτη ότι γύρισε σκηνή βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της
Μία νίκη πέτυχε ο Κέβιν Κόστνερ στη δικαστική διαμάχη του με την Ντέβιν ΛαΜπέλα. Η κασκαντέρ είχε καταθέσει αγωγή κατά του ηθοποιού και σκηνοθέτη, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε θύμα «μιας απρογραμμάτιστης σκηνής βιασμού» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του «Horizon: An American Saga - Chapter 2».
Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε ζητήσει την απόρριψη της αγωγής, αίτημα που δεν ικανοποιήθηκε. Ωστόσο σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, το δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία της άλλοτε συνεργάτιδάς του για σεξουαλική παρενόχληση και μία που αφορούσε τον Bane Act (νόμος που απαγορεύει σε οποιονδήποτε να εκφοβίζει, απειλεί ή χρησιμοποιεί βία εναντίον κάποιου με σκοπό να τον εμποδίσει να ασκήσει τα νόμιμα ή συνταγματικά του δικαιώματα).
Μερικές από τις υπόλοιπες κατηγορίες σχετίζονται με δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος, αντίποινα και πρόκληση ψυχικής βλάβης.
Ο δικηγόρος του Κόστνερ, Μάρτι Σίνγκερ, κάνοντας δηλώσεις στο TMZ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη στην υπόθεση: «Χαρήκαμε που μάθαμε ότι το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αίτησή μας, απορρίπτοντας δύο από τις αξιώσεις της ενάγουσας».
Επισήμανε όμως ότι τους προκάλεσε απογοήτευση το ότι δεν απορρίφθηκε η αγωγή. «Παρότι απογοητευτήκαμε με την απόφαση του δικαστηρίου να επιτρέψει να προχωρήσουν οι υπόλοιπες κατηγορίες, τα στοιχεία είναι σαφή και αποδεικνύουν ότι δεν έχουν νομική ή πραγματική βάση και σκοπεύουμε να ασκήσουμε άμεσα έφεση. Παρά τους εξωφρενικούς ισχυρισμούς της ενάγουσας, δεν υπήρξε ποτέ σκηνή βιασμού ή σεξουαλική παρενόχληση — και απολύτως καμία αντεκδίκηση. Αντιθέτως, ζητά εκατομμύρια δολάρια επειδή συμφώνησε να συμμετάσχει στην πρόβα ενός και μόνο πλάνου, για το οποίο ακόμη κι η ίδια παραδέχεται ότι της δόθηκαν εξηγήσεις εκ των προτέρων. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την αλήθεια».
Από την άλλη, οι δικηγόροι της Ντέβιν ΛαΜπέλα μίλησαν στην Daily Mail, χαρακτηρίζοντας την αίτηση απόρριψης της αγωγής «απόδειξη ότι ένας από τους ισχυρότερους άντρες του Χόλιγουντ προσπαθεί να αποφύγει να αναλάβει την ευθύνη του για απερίσκεπτη και επιβλαβή συμπεριφορά».
«Οι ισχυρισμοί ότι η επαγγελματική στάση της Ντέβιν στο σετ αναιρεί την επίθεση που υπέστη είναι όχι μόνο προσβλητικοί για τα θύματα, αλλά διαψεύδονται άμεσα από πολλαπλές μαρτυρίες μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων μιας καταπέλτης αναφοράς από τον Συντονιστή Οικειότητας της παραγωγής», αναφέρεται στη δήλωση.
«Αυτή η αβάσιμη αίτηση δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια απεγνωσμένη τακτική καθυστέρησης από μια νομική ομάδα χωρίς πραγματική υπεράσπιση που έχει πανικοβληθεί. Τα μόνα πράγματα που βλάπτουν τη φήμη του Κέβιν Κόστνερ είναι η δική του απερίσκεπτη συμπεριφορά και η προσβλητική αφήγηση που διαδίδει για να την καλύψει», επισημαίνεται.
