Τζέιν Φόντα: Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30, ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω από ναρκωτικά και μοναξιά
Δεν φοβάμαι τον θάνατο, φοβάμαι μην πεθάνω με τύψεις σαν τον πατέρα μου, πρόσθεσε η ηθοποιός
Ποτέ δεν πίστευε ότι θα έφτανε στα 87 της χρόνια, όπως παραδέχτηκε η Τζέιν Φόντα σε νέα της συνέντευξη. Μιλώντας στο podcast «IMO» της Μισέλ Ομπάμα, η ηθοποιός είπε πως ήταν «σίγουρη ότι δεν θα φτάσει παραπάνω από 30 ετών».
«Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30. Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω», είπε προσθέτοντας: «Δεν είμαι προσωπικότητα που εθίζομαι, αλλά πίστευα ότι θα πεθάνω από ναρκωτικά και μοναξιά». Για την ίδια, το γεγονός ότι πλησιάζει πλέον τα 88 της «είναι απλώς συγκλονιστικό». Παρά τις δυσκολίες, σημείωσε πως δεν θα γύριζε πίσω ούτε λεπτό. «Αισθάνομαι πιο ολοκληρωμένη, πιο ολόκληρη. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και ελεύθερη», παραδέχτηκε.
Η ηθοποιός τόνισε πως δεν φοβήθηκε ποτέ τα γηρατειά και ακόμη λιγότερο τον θάνατο. Όπως εξήγησε, όλη της η φιλοσοφία άλλαξε γύρω στα 60, όταν συνειδητοποίησε ότι μπαίνει στην τελευταία φάση της ζωής της και έπρεπε να αποφασίσει πώς θα την περάσει. «Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν να πεθάνω με τύψεις. Έβλεπα τον πατέρα μου να πεθαίνει γεμάτος τύψεις, και αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Αυτή ήταν μια σημαντική συνειδητοποίηση για μένα, γιατί αν δεν θέλεις να πεθάνεις με τύψεις, τότε πρέπει να ζήσεις το τελευταίο μέρος της ζωής σου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν τύψεις», σημείωσε.
Η ίδια επεσήμανε τη σημασία της συγχώρεσης, και κυρίως της αυτοσυγχώρεσης. «Θέλω να περιβάλλομαι από ανθρώπους που με αγαπούν. Η συγχώρεση παίζει ρόλο, συμπεριλαμβανομένης της συγχώρεσης του εαυτού μου. Αυτό με έχει καθοδηγήσει τα τελευταία 30 χρόνια. Ζω για να μην έχω τύψεις», τόνισε η ηθοποιός.
Στη συνέχεια, η Τζέιν Φόντα υποστήριξε ότι «το γήρας μπορεί να είναι υπέροχο, αρκεί να το ζεις με πρόθεση». Παράλληλα, μίλησε για τον τρόπο που συνεχίζει να φροντίζει τον εαυτό της και να παραμένει δραστήρια: «Είμαι αμφιλεγόμενη, είμαι ακτιβίστρια, υπήρξα και πολύ αντιδημοφιλής. Τώρα είμαι δημοφιλής, αλλά δεν θα κρατήσει. Είναι σημαντικό όμως, για κάποιον σαν εμένα να δείχνει ότι μπορεί να είναι ενεργός, να φαίνεται καλά και να είναι ακόμη "λειτουργικός". Αυτό δίνει κουράγιο στους νεότερους».
Στα 87 της, η ίδια απολαμβάνει μια δεύτερη άνθιση στην καριέρα της. Παραλαμβάνοντας φέτος το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στα SAG Awards, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Μπορεί να μοιάζει σαν το λυκόφως της ζωής μου, αλλά για μένα είναι ένα "πάμε κορίτσι μου, το χεις". Δεν έχω τελειώσει».
