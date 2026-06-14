Ευχές Νετανιάχου σε Τραμπ: Να έχεις δύναμη και σθένος καθώς οδηγείς την Αμερική προς ένα λαμπρό μέλλον ειρήνης
Ευχές Νετανιάχου σε Τραμπ: Να έχεις δύναμη και σθένος καθώς οδηγείς την Αμερική προς ένα λαμπρό μέλλον ειρήνης
Χρόνια πολλά Πρόεδρε, χρόνια πολλά Ντόναλντ, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ευχήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ για τα γενέθλιά του, τονίζοντας τη σημασία της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας της Αμερικής και υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ισραήλ.
Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ισραηλινός έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Πρόεδρε. Χρόνια πολλά, Ντόναλντ». Τόνισε ότι τα φετινά γενέθλια του Αμερικανού προέδρου συμπίπτουν με μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν 250 χρόνια ελευθερίας, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «μεγάλη, χτισμένη πάνω στην ελευθερία και την πίστη».
«Σου εύχομαι να συνεχίσεις να διαθέτεις δύναμη και σθένος καθώς οδηγείς την Αμερική προς ένα λαμπρό μέλλον ειρήνης μέσω της δύναμης και καθώς συνεχίζουμε να οδηγούμε τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ σε όλο και υψηλότερα επίπεδα» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Νετανιάχου.
Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ισραηλινός έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Πρόεδρε. Χρόνια πολλά, Ντόναλντ». Τόνισε ότι τα φετινά γενέθλια του Αμερικανού προέδρου συμπίπτουν με μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν 250 χρόνια ελευθερίας, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «μεγάλη, χτισμένη πάνω στην ελευθερία και την πίστη».
«Σου εύχομαι να συνεχίσεις να διαθέτεις δύναμη και σθένος καθώς οδηγείς την Αμερική προς ένα λαμπρό μέλλον ειρήνης μέσω της δύναμης και καθώς συνεχίζουμε να οδηγούμε τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ σε όλο και υψηλότερα επίπεδα» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Νετανιάχου.
Happy birthday Mr. @POTUS,— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 14, 2026
Happy birthday Donald.
This year your birthday comes at an auspicious time.
America celebrates 250 years of freedom -
a great nation built on liberty and faith.
I wish you continued strength and vigor as you lead America towards a bright future of… pic.twitter.com/PEU1hwSSub
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