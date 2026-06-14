Ελεύθερος υπό όρους και εγγύηση €50.000 ο φαρμακοποιός για το εργαστήριο ντόπινγκ και παράνομων χαπιών αδυνατίσματος στο Χαλάνδρι

Κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν νόμιμη - Ελεύθεροι υπό όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι