Ελεύθερος υπό όρους και εγγύηση €50.000 ο φαρμακοποιός για το εργαστήριο ντόπινγκ και παράνομων χαπιών αδυνατίσματος στο Χαλάνδρι
Ελεύθερος υπό όρους και εγγύηση €50.000 ο φαρμακοποιός για το εργαστήριο ντόπινγκ και παράνομων χαπιών αδυνατίσματος στο Χαλάνδρι
Κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν νόμιμη - Ελεύθεροι υπό όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι
Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της καταβολής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.
Μάλιστα ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι της υπόθεσης.
Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν νόμιμη.
Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία παράνομου εργαστηρίου, το οποίο - σύμφωνα με τις Αρχές - φέρεται να λειτουργούσε για περίπου έξι μήνες στο υπόγειο του φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Εκεί παρασκευάζονταν ουσίες ντόπινγκ, χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα που διακινούνταν παράνομα.
Η διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων διεξήχθη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
Μάλιστα ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι της υπόθεσης.
Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν νόμιμη.
Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία παράνομου εργαστηρίου, το οποίο - σύμφωνα με τις Αρχές - φέρεται να λειτουργούσε για περίπου έξι μήνες στο υπόγειο του φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Εκεί παρασκευάζονταν ουσίες ντόπινγκ, χάπια αδυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα σκευάσματα που διακινούνταν παράνομα.
Η διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων διεξήχθη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
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