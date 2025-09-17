Συντετριμμένη η Τζέιν Φόντα για τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ήθελα να τον επισκεφτώ τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν το έκανα
Ο θρυλικός ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 89 ετών
Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ εξέφρασε η Τζέιν Φόντα, δηλώνοντας μετανιωμένη που δεν επισκέφτηκε τον θρυλικό ηθοποιό το τελευταίο διάστημα.
Ο Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών. Η Φόντα τον αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας λόγο για έναν «άνθρωπο που έκανε τη διαφορά».
Παράλληλα, ανέφερε πως από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, η ηθοποιός είναι συντετριμμένη, και στάθηκε στο γεγονός, ότι δεν πρόλαβε να τον συναντήσει για μία τελευταία φορά.
Η Τζέιν Φόντα και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ συνεργάστηκαν σε πέντε ταινίες, μεταξύ των οποίων ήταν το «Barefoot in the Park», με την ηθοποιό να δημοσιεύει μία φωτογραφία τους από τα γυρίσματα του «Our Souls at Night».
Όπως έγραψε η ίδια στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Η τελευταία μας ταινία μαζί ήταν "Οι Ψυχές μας τη Νύχτα". Εδώ είμαστε με τον Ιαν Άρμιτάζ (που σύντομα θα γίνει ο Νεαρός Σέλτον). Ο Μπομπ έκανε τη διαφορά με κάθε καλό τρόπο. Αντιπροσώπευε μια Αμερική που τώρα πρέπει να αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε. Επαναστατώντας στον κινηματογράφο ανεξάρτητων παραγωγών, μας έκανε να λιποθυμήσουμε από θαυμασμό σε τόσες πολλές ταινίες. Είμαι πολύ λυπημένη σήμερα»
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έκλαψα όλο το πρωί. Αλλά ευτυχώς, μπορώ να σκεφτώ τόσες πολλές χαρούμενες στιγμές γεμάτες γέλιο, όταν τα πειράγματά του με έκαναν να ξεκαρδιστώ. Νιώθω τόσο τυχερή που έκανα μαζί του μία από τις πρώτες του μεγάλες ταινίες, το «Μπροστά στα Μάτια μας» (εκεί ερωτεύτηκα τρελά μαζί του) και την τελευταία του (την προαναφερόμενη «Ψυχές τη Νύχτα»). Ήθελα να τον επισκεφτώ τους τελευταίους μήνες για να βεβαιωθώ ότι όλα ήταν καλά μεταξύ μας, αλλά δεν το έκανα εγκαίρως. Μαθήματα ζωής. Όταν οι άνθρωποι είναι στην ηλικία μας, στα τέλη της δεκαετίας του '80, μην περιμένετε. Σε ευχαριστώ, αγαπημένε Μπομπ, για όλη τη χαρά που μας έφερες όλα αυτά τα χρόνια. Aναπαύσου εν ειρήνη».
Η εξομολόγηση της Φόντα πως ήταν ερωτευμένη με τον Ρέντφορντ
Η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί το 2015 στην «Guardian» ότι ανέκαθεν ήταν ερωτευμένη μαζί του, όμως ποτέ δεν έγινε κάτι ανάμεσά τους. «Ήμουν πάντα ερωτευμένη με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ… και δεν συνέβη τίποτα επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη και εκείνος επίσης», είπε. Ο ίδιος είχε απαντήσει χρόνια αργότερα: «Δεν ήξερα ότι ήταν ερωτευμένη μαζί μου». Στο Φεστιβάλ Καννών το 2023, η 87χρονη Φόντα πρόσθεσε: «Δεν του άρεσε να φιλάει… Και είναι πάντα κακόκεφος, κι εγώ πάντα νόμιζα ότι έφταιγα εγώ. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Απλώς έχει ένα ζήτημα με τις γυναίκες».
