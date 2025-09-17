Συντετριμμένη η Τζέιν Φόντα για τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ήθελα να τον επισκεφτώ τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν το έκανα





θλίψη για τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ εξέφρασε η Τζέιν Φόντα , δηλώνοντας μετανιωμένη που δεν επισκέφτηκε τον θρυλικό ηθοποιό το τελευταίο διάστημα.

Όπως έγραψε η ίδια στη λεζάντα της δημοσίευσής της:

Η εξομολόγηση της Φόντα πως ήταν ερωτευμένη με τον Ρέντφορντ



Η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί το 2015 στην «Guardian» ότι ανέκαθεν ήταν ερωτευμένη μαζί του, όμως ποτέ δεν έγινε κάτι ανάμεσά τους. «Ήμουν πάντα ερωτευμένη με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ… και δεν συνέβη τίποτα επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη και εκείνος επίσης», είπε. Ο ίδιος είχε απαντήσει χρόνια αργότερα: «Δεν ήξερα ότι ήταν ερωτευμένη μαζί μου». Στο Φεστιβάλ Καννών το 2023, η 87χρονη Φόντα πρόσθεσε: «Δεν του άρεσε να φιλάει… Και είναι πάντα κακόκεφος, κι εγώ πάντα νόμιζα ότι έφταιγα εγώ. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Απλώς έχει ένα ζήτημα με τις γυναίκες».

