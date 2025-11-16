Τζέιν Φόντα: Οι θάνατοι του Χόλιγουντ που τη συγκλόνισαν - Ήταν μια δύσκολη χρονιά, φτάνεις σε μια ηλικία και όλοι γύρω σου πεθαίνουν
Ο θάνατος των Τζιν Χάκμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Νταϊάν Κίτον στοίχισαν στην 87χρονη ηθοποιό
Τη σκληρή πραγματικότητα της απώλειας ανθρώπων με τους οποίους μοιράστηκε δεκαετίες στη σκηνή του Χόλιγουντ περιέγραψε η Τζέιν Φόντα, παραδεχόμενη ότι ο θάνατος των Τζιν Χάκμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Νταϊάν Κίτον της στοίχισαν.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η 87χρονη ηθοποιός στο «People» την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ανέφερε ότι η φετινή χρονιά «ήταν δύσκολη».
Όταν ρωτήθηκε για τον Χάκμαν, που πέθανε στις 26 Φεβρουαρίου στα 95 του, και είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου το 1972 για το «The French Connection», την ίδια χρονιά που η Φόντα κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Klute», απάντησε: «Ξέρεις, είναι αυτός και ο Ρέντφορντ... Είχε έρθει εδώ για να στηρίξει το GCAPP (Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential, ο οργανισμός που ίδρυσε η Φόντα το 1995 μαζί με τον τότε σύζυγό της, Τεντ Τέρνερ) και προβλήθηκε το "Barefoot in the Park"», είπε αναφερόμενη στη ρομαντική ταινία του 1967 όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
Όσο για την απώλεια της Κίτον, που άφησε την τελευταία πνοή στις 11 Οκτωβρίου, σε ηλικία 79 ετών, με την οποία η Φόντα συμπρωταγωνίστησε το 2023 στο «Book Club: The Next Chapter» δήλωσε: «Και η Νταϊάν Κίτον, μόλις είχα τελειώσει γυρίσματα μαζί της... Παιδί μου, σοκαρίστηκα. Πραγματικά σοκαρίστηκα. Φτάνεις σε μια ηλικία και όλοι γύρω σου πεθαίνουν».
Ο Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025 σε ηλικία 89 ετών, στο σπίτι του στη Γιούτα. Μετά την είδηση του θανάτου του, η Φόντα είχε εκφράσει τη θλίψη της με μία ανάρτησ στο Instagram: «Έκλαψα σήμερα το πρωί όταν διάβασα ότι ο Μπομπ έφυγε. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Σήμαινε πολλά για μένα και ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος σε κάθε επίπεδο. Εκπροσωπούσε μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Οι δύο τους συνεργάστηκαν σε πολλές ταινίες μέσα σε έξι δεκαετίες: «Tall Story» (1960), «The Chase» (1966), «arefoot in the Park» (1967), «The Electric Horseman» (1979) και «Our Souls at Night» (2017).
Jane Fonda Says 'It's Been a Tough Year' After Losing Friends Robert Redford and Diane Keaton (Exclusive) https://t.co/6zcTOJYVun— People (@people) November 14, 2025
