Ο Λιβ Σράιμπερ πήρε εξιτήριο μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο έπειτα από έντονο πονοκέφαλο
Έχει πάρει το ok για να επιστρέψει στη δουλειά, δήλωσε ο εκπρόσωπός του
Θετικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υγεία του Λιβ Σράιμπερ, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης το βράδυ της Κυριακής 16 Νοεμβρίου λόγω έντονου πονοκεφάλου. Ο ηθοποιός, γνωστός από το «Ray Donovan» και το «Scream», πήρε εξιτήριο την επόμενη μέρα, ενώ πλέον είναι σε θέση να επιστρέψει στη δουλειά του.
Αφού εισήχθη στο νοσοκομείο παρέμεινε για παρακολούθηση και υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξετάσεις. Ο εκπρόσωπός του Σράιμπερ μίλησε στην Daily Mail και διευκρίνισε ότι ο 58χρονος ηθοποιός είναι πλέον πολύ καλύτερα. «Από υπερβάλλουσα προσοχή, ο Λιβ πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και έχει πάρει το “οκ” για να επιστρέψει στη δουλειά», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πηγή αποκάλυψε στην Daily Mail ότι ο Σράιμπερ αισθάνεται «ντροπιασμένος» από όλη την προσοχή που πήρε η νοσηλεία του και δεν του αρέσει που ο κόσμος έμαθε ότι πήγε στο νοσοκομείο για πονοκέφαλο, καθώς αυτό τον κάνει να φαίνεται «αδύναμος» σε μια στιγμή που η καριέρα του βρίσκεται στην κορύφωσή της.
Ωστόσο, ο σταρ είναι απλώς χαρούμενος που νιώθει πολύ καλύτερα, καθώς ο πόνος ήταν «αφόρητος», και είναι ευγνώμων στους γιατρούς που τον βοήθησαν. Όπως σημειώνεται, μία μόλις μέρα μετά τη νοσηλεία του ήταν σε θέση να κινείται κανονικά και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ηθοποιός αντιμετωπίζει ένα τέτοιο επεισόδιο. Το 2024 αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με παροδική ολική αμνησία, που προκλήθηκε από ημικρανία, ενώ πρωταγωνιστούσε στο «Doubt: A Parable» στο Μπρόντγουεϊ.
«Ο χειρότερος εφιάλτης που θα μπορούσε ποτέ να ζήσει ένας ηθοποιός. Ήμουν στο καμαρίνι μου και είχα έναν τρομερό πονοκέφαλο. Νόμιζα ότι ήταν ίσως ένας πονοκέφαλος από fast food, αλλά ήταν κάπως πιο δυνατός από αυτό», είχε πει στο Late Night with Seth Meyers. «Κατεβαίνω τις σκάλες και σκέφτομαι, “Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν νιώθω καλά”», είχε προσθέσει.
Ο Σράιμπερ είχε εξηγήσει ότι κατάλαβε πως «κάτι δεν πάει καθόλου καλά», όταν είδε τη συμπρωταγωνίστριά του, Έιμι Ράιαν, στα παρασκήνια αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομά της. Η κατάστασή του χειροτέρεψε όταν ξαναβγήκε στη σκηνή και δεν μπορούσε να θυμηθεί τα λόγια του.
«Όλα εξαφανίζονται», είχε τονίσει. «Το έργο φεύγει από το μυαλό μου… Ξέρω ότι παίζω σε ένα έργο, αλλά δεν ξέρω σε ποιο έργο παίζω. Ο γιατρός μου, που είναι φίλος μου, εμφανίζεται και έχει μια τρομοκρατημένη έκφραση. Η γυναίκα μου εμφανίζεται και φαίνεται κι αυτή τρομοκρατημένη. Σκέφτομαι, “Οk, έπαθα εγκεφαλικό. Αυτό ήταν”».
Παρότι διαγνώστηκε με παροδική ολική αμνησία, ο Σράιμπερ ήταν πεπεισμένος ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό. «Ο τύπος είπε, “Δεν θα το ξαναπάθεις ποτέ και θα έχει φύγει σε 8 έως 24 ώρες”, κάτι που δεν πίστεψα. Ξέρεις, ως τυπικός Εβραίος υποχόνδριος, ήμουν σίγουρος ότι είχα εγκεφαλικό και απλώς δεν το βρήκαν».
Ο Σράιμπερ αποκάλυψε ότι έκανε μαγνητική τομογραφία και έδειξε ότι δεν υπήρχε εγκεφαλική αιμορραγία. «Φαίνεται ότι το προκαλούν οι ημικρανίες και η έντονη σεξουαλική δραστηριότητα», είχε πει αστειευόμενος.
Liev Schreiber, 58, breaks his silence after being rushed to hospital https://t.co/7Fh01EKR1w— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 18, 2025
