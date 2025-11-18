Λιβ Σράιμπερ: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από ξαφνικό έντονο πονοκέφαλο
H ομιλία και η κινητικότητά του δεν επηρεάστηκαν, ωστόσο τα αίτια του πονοκεφάλου παραμένουν άγνωστα
Σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης οδηγήθηκε εσπευσμένα ο Λιβ Σράιμπερ, μετά από ξαφνική αδιαθεσία. Σύμφωνα με το ΤΜΖ, ο ηθοποιός ένιωσε έναν αιφνίδιο και έντονο πονοκέφαλο την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, με τον γιατρό του να τον συμβουλεύει να πάει άμεσα στο νοσοκομείο.
Ο ηθοποιός, γνωστός από το «Ray Donovan» και το «Scream», παρέμεινε για παρακολούθηση όλη τη νύχτα, ενώ οι γιατροί τον υπέβαλαν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου σε σειρά εξετάσεων. Πηγές αναφέρουν ότι η ομιλία και η κινητικότητά του δεν επηρεάστηκαν, ωστόσο τα αίτια του έντονου πονοκεφάλου παραμένουν άγνωστα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός αντιμετωπίζει ένα τέτοιο επεισόδιο, καθώς έχει παρουσιάσει ξανά ανεξήγητα συμπτώματα. Τον Απρίλιο του 2024, σε συνέντευξή του στο «Late Night with Seth Meyers», αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με παροδική ολική αμνησία (transient global amnesia) ενώ έπαιζε στο Broadway το έργο «Doubt: A Parable».
Εκείνο το βράδυ είχε νιώσει επίσης έναν δυνατό πονοκέφαλο. Αμέσως μετά, ξέχασε πράγματα όπως, το όνομα της συμπρωταγωνίστριάς του, Έιμι Ράιαν, όταν τη συνάντησε στα παρασκήνια, αλλά και τους διαλόγους του πάνω στη σκηνή, ακόμη και σε ποια παράσταση έπαιζε.
Ο γιατρός και η σύζυγός του τον είδαν πανικόβλητοι, με τον ίδιο να πιστεύει ότι είχε πάθει εγκεφαλικό. Η διάγνωση όμως ήταν η σπάνια, αλλά «ακίνδυνη», παροδική ολική αμνησία, η οποία συνήθως εξαφανίζεται μέσα σε 8–24 ώρες.
Ο Λιβ Σράιμπερ είχε περιγράψει πως, παρά τη βεβαίωση των γιατρών ότι η κατάσταση θα υποχωρούσε, ήταν πεπεισμένος ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό. Τελικά, την επόμενη μέρα η μνήμη του επανήλθε πλήρως και το επεισόδιο δεν επαναλήφθηκε. «Ξύπνησα και θυμόμουν τα πάντα», είχε πει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Liev Schreiber rushed to hospital after sudden health scare: report https://t.co/XOE2FUFjM7 pic.twitter.com/7MYa4byu3c— New York Post (@nypost) November 17, 2025
