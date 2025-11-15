Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έκανα μια επέμβαση, όλα πήγαν καλά
Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έκανα μια επέμβαση, όλα πήγαν καλά
Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και ανησυχείτε, είναι κάτι που είναι περαστικό, τόνισε η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και του «Survivor»
Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ξεκαθαρίζοντας πως είναι καλά στην υγεία της.
Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και του «Survivor» δημοσίευσε αρχικά ένα Instagram story, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, προκαλώντας ανησυχία στους ακολούθους της, καθώς φαινόταν ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου, χωρίς να αποκαλύπτει αρχικά τον λόγο της νοσηλείας της.
Δείτε τη φωτογραφία
Στη συνέχεια, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εξήγησε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση και χρειάστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο το βράδυ της Παρασκευής. Παράλληλα, σημείωσε ότι προσπαθεί να βλέπει τη θετική πλευρά, καθώς θα είχε λίγο ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση, μακριά από τον γιο της, ο οποίος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ξυπνάει και 11 φορές τη νύχτα και δεν κοιμάμαι καθόλου».
Δείτε το βίντεο
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Παναγία μου, πόσα μηνύματα μου έχετε στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι καλά. Έκανα μια επέμβαση, είμαι στο νοσοκομείο, θα κάτσω εδώ απόψε το βράδυ. Όλα πήγαν καλά, μην ανησυχείτε, μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και ανησυχείτε, είναι κάτι που είναι περαστικό. Για να αισιοδοξούμε και να λέμε τα καλά της υπόθεσης, όταν είσαι μάνα με ένα μωρό παιδί που ξυπνάει και 11 φορές τη νύχτα και δεν κοιμάσαι καθόλου, είναι και μια καλή ευκαιρία να κοιμηθώ σήμερα, να πάρω τις ενυδατώσεις μου με τους ορούς, θα διαβάσω και ένα βιβλίο που μου έφερε ο άντρας μου και όλα θα πάνε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να χαμογελάτε».
Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και του «Survivor» δημοσίευσε αρχικά ένα Instagram story, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, προκαλώντας ανησυχία στους ακολούθους της, καθώς φαινόταν ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου, χωρίς να αποκαλύπτει αρχικά τον λόγο της νοσηλείας της.
Δείτε τη φωτογραφία
Στη συνέχεια, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εξήγησε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση και χρειάστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο το βράδυ της Παρασκευής. Παράλληλα, σημείωσε ότι προσπαθεί να βλέπει τη θετική πλευρά, καθώς θα είχε λίγο ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση, μακριά από τον γιο της, ο οποίος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ξυπνάει και 11 φορές τη νύχτα και δεν κοιμάμαι καθόλου».
Δείτε το βίντεο
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Παναγία μου, πόσα μηνύματα μου έχετε στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι καλά. Έκανα μια επέμβαση, είμαι στο νοσοκομείο, θα κάτσω εδώ απόψε το βράδυ. Όλα πήγαν καλά, μην ανησυχείτε, μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και ανησυχείτε, είναι κάτι που είναι περαστικό. Για να αισιοδοξούμε και να λέμε τα καλά της υπόθεσης, όταν είσαι μάνα με ένα μωρό παιδί που ξυπνάει και 11 φορές τη νύχτα και δεν κοιμάσαι καθόλου, είναι και μια καλή ευκαιρία να κοιμηθώ σήμερα, να πάρω τις ενυδατώσεις μου με τους ορούς, θα διαβάσω και ένα βιβλίο που μου έφερε ο άντρας μου και όλα θα πάνε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να χαμογελάτε».
Ειδήσεις σήμερα:
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα