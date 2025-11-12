Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο του καρκίνου γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια
Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο του καρκίνου γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια
Πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει στον οργανισμό μου, τόνισε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
Ένα μήνυμα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου έστειλε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου στους διαδικτυακούς της ακόλουθους, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok.
Μιλώντας για τη δική της μάχη με τον καρκίνο, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor επισήμανε ότι νοσούσε επί δύο χρόνια, χωρίς να έχει αντιληφθεί πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση της υγείας της. Αν είχε ελέγξει νωρίτερα τα συμπτώματά που είχε εμφανίσει, τόνισε, ίσως να μην είχε κινδυνεύσει η ζωή της.
«Ίσως να μην περνούσαν δύο χρόνια με τον αιματολογικό καρκίνο μέσα μου κι αυτό γιατί αγνόησα τα συμπτώματα. Τα αγνόησα γιατί δεν τα ήξερα. Έφτασα στο τρίτο τελικό στάδιο ενός αιματολογικού καρκίνου, αυτόν του λεμφώματος Hodgkin, γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια», είπε αρχικά.
Όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τα συμπτώματα που εμφάνισε συνδέονταν με ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας. «Φαγούρα, νυχτερινές εφιδρώσεις, έντονος βήχας, ανορεξία, απώλεια βάρους, πυρετός και ένιωθα κουρασμένη χωρίς λόγο», σημείωσε προσθέτοντας ότι είχε θεωρήσει πως πρόκειται απλώς για «στρες ή αλλεργία».
Δείτε το βίντεο
Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου συνέχισε την εξομολόγησή της λέγοντας: «Πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει στον οργανισμό μου. Αν το είχα ψάξει πιο νωρίς, ίσως να μην είχα φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο με κίνδυνο να χάσω τη ζωή μου».
Ολοκληρώνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα, παροτρύνοντας τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να απευθυνθούν σε γιατρό αμέσως μόλις νιώσουν οποιαδήποτε ενόχληση και να μην εφησυχάζει. «Γι’ αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Για να μάθεις και εσύ αυτά που εγώ έμαθα αργά. Αν έχεις ένα ή περισσότερα από τα συμπτώματα που ανέφερα, μην τα αγνοείς. Πήγαινε στο γιατρό και έλεγξέ το. Μη φοβάσαι να πας στο γιατρό. Και να θυμάσαι πως η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές κυριολεκτικά», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μιλώντας για τη δική της μάχη με τον καρκίνο, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor επισήμανε ότι νοσούσε επί δύο χρόνια, χωρίς να έχει αντιληφθεί πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση της υγείας της. Αν είχε ελέγξει νωρίτερα τα συμπτώματά που είχε εμφανίσει, τόνισε, ίσως να μην είχε κινδυνεύσει η ζωή της.
«Ίσως να μην περνούσαν δύο χρόνια με τον αιματολογικό καρκίνο μέσα μου κι αυτό γιατί αγνόησα τα συμπτώματα. Τα αγνόησα γιατί δεν τα ήξερα. Έφτασα στο τρίτο τελικό στάδιο ενός αιματολογικού καρκίνου, αυτόν του λεμφώματος Hodgkin, γιατί απλώς αγνόησα τα σημάδια», είπε αρχικά.
Όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τα συμπτώματα που εμφάνισε συνδέονταν με ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας. «Φαγούρα, νυχτερινές εφιδρώσεις, έντονος βήχας, ανορεξία, απώλεια βάρους, πυρετός και ένιωθα κουρασμένη χωρίς λόγο», σημείωσε προσθέτοντας ότι είχε θεωρήσει πως πρόκειται απλώς για «στρες ή αλλεργία».
Δείτε το βίντεο
@papadopoulou_evridiki
#fyp#foruyou#foroyoupage#καρκινος#survivor♬ πρωτότυπος ήχος - Papadopoulou_evridiki
Ολοκληρώνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα, παροτρύνοντας τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να απευθυνθούν σε γιατρό αμέσως μόλις νιώσουν οποιαδήποτε ενόχληση και να μην εφησυχάζει. «Γι’ αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Για να μάθεις και εσύ αυτά που εγώ έμαθα αργά. Αν έχεις ένα ή περισσότερα από τα συμπτώματα που ανέφερα, μην τα αγνοείς. Πήγαινε στο γιατρό και έλεγξέ το. Μη φοβάσαι να πας στο γιατρό. Και να θυμάσαι πως η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές κυριολεκτικά», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα