Τι συμβαίνει με τον Ρομέν Γαβρά: Μετά τη Ντούα Λίπα και η Ραταϊκόφσκι υπέκυψε στη γοητεία του



Ο ξεχωριστός Ρομέν



Εν αρχή η Ρίτα



Από την Ντούα στην Έμιλι

Η Dua Lipa και ο Ρομέν Γαβράς

Δεν ήταν πάντα εύκολο όμως να είναι ο γιος του διάσημου Κώστα Γαβρά, ενός σκηνοθέτη, γνωστού για τις πολιτικές ταινίες που υπέγραφε όπως το «Ζ» και το «Ο αγνοούμενος». Όπως έχει πει ο ίδιος στον Guardian στην ηλικία των 7 ετών ο πατέρας του, τον έβαζε να βλέπει ταινίες του Ακίρα Κουροσάβα, του Ταρκόφσκι και του Μπέργκμαν.«Ο πατέρας μου με τάιζε με αριστουργήματα του κινηματογράφου από τότε που ήμουν πολύ πιτσιρικάς και όπως ήταν αναμενόμενο όταν έγινα 13 “κλώτσησα”. Του είπα ότι σιχαινόμουν τον Ταρκόφσκι και ότι η αγαπημένη μου ταινία ήταν το "Πολύ σκληρός για να πεθάνει"».Μεγαλωμένος στα κινηματογραφικά σετ δεν άργησε να εντρυφήσει στη μαγεία της εικόνας γυρνώντας τα πρώτα του φιλμάκια σε ηλικία 14 ετών, μαζί με κολλητούς του φίλους. Στην εφηβεία τριγυρνάει στα προάστια του Παρισιού, εκεί που η νεανική οργή περισσεύει και με την κάμερα του αποτυπώνει σκληρά καρέ, ενώ αρχίζει να σκηνοθετεί τα πρώτα του μουσικά βίντεο κλιπ.Καπνίζει σαν φουγάρο και ενίοτε βρίζει σαν λιμενεργάτης, όμως το ταλέντο του στη σκηνοθεσία είναι αδιαμφισβήτητο ενώ οι πρώτοι έρωτες έρχονται με αυτή τη νεανική ορμή και παρέρχονται γρήγορα, σε μια ηλικία όπου δύσκολα στέκεσαι σε μαι σχέση για μεγάλο διάστημα. Το όνομα του έχει αρχίσει να ακούγεται για τα καλά αφού από το 2010 συνεργάζεται με διάσημους οίκους όπως τον Yves Saint Laurent αρχικά και την Adidas αργότερα.Το μεγάλο μπαμ έρχεται το 2012, όταν θα σκηνοθετήσει το «Bad Girls» της Μ.Ι.Α, ένα βίντεο που χαρακτηρίζεται πλέον iconic ενώ θα ακολουθήσει αυτό των Jay-Z, Kanye West και Franc Ocean για το τραγούδι «No church in the wild». Στις συνεντεύξεις που παραχωρεί δεν μασάει τα λόγια του, μιλώντας για την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία και την οργή των νέων ή το δράμα της Παλαιστίνης ενώ φτάνει να δει κανείς το βίντεο για το κομμάτι του Justice με τον τίτλο «Stress» για να πάρει μια ιδέα του τι εννοεί. Κινηματογραφημένο το 2013 σε υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού αποτυπώνει μια συμμορία εφήβων να βανδαλίζουν το μετρό, να παρενοχλούν γυναίκες, να κλέβουν τουρίστες, να πυρπολούν ένα αυτοκίνητο και να δέρνουν έναν εικονολήπτη.Οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι μετρημένες όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ποτέ δεν θέλησε να πουλήσει την εικόνα του και το βαρύ επίθετο που κουβαλάει από την μέρα που γεννήθηκε. Σε μια εποχή όπου πάρα πολλοί επώνυμοι άνδρες κάνουν τα πάντα για να φανούν, αυτός διατηρεί μια μυστικιστική αρρενωπότητα η οποία περιβάλλεται από μια γοητευτική αύρα, ενώ το να μην υπάρχει στα social, τον κάνει πιο θελκτικό.Το 2018 σκηνοθετεί τη Σαρλίζ Θερόν για το διαφημιστικό του αρώματος J’ Adore του οίκου Dior και ένα χρόνο μετά ταράζει τα νερά όταν αρχίζει να βγαίνει με τη Ρίτα Όρα. Τα ΜΜΕ ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός ο τύπος με το μούσι και το αντισυμβατικό, κόντρα στις νόρμες των σταρ ντύσιμο, που γοήτευσε την πανέμορφη τραγουδίστρια. Ο Ρομέν σχεδόν κρύβεται κάποιες φορές πίσω από την Ρίτα για να μην τον φωτογραφήσουν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που είναι χαλαρός στις διακοπές τους δεν αντιλαμβάνεται τους παπαράτσι που παραμονεύουν για να συλλάβουν το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές.Δεν έχει άλλωστε καμία σχέση με αυτή τη δημοσιότητα στην οποία είναι συνηθισμένη η τραγουδίστρια ενώ κατά την διάρκεια του δεσμού τους γυρίζει την πρώτη μεγάλη μήκους ταινία του, με τον τίτλο «Athena». Το θέμα της είναι από τα αγαπημένα του.Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του αδερφού τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο προάστιο του Παρισιού Athena, τρία αγόρια έρχονται αντιμέτωπα με τη μοίρα τους και την οργή που ξεσπάει ανεξέλεγκτη.Η σκηνοθετική οπτική του Γαβρά λαμβάνει πολύ καλές κριτικές, ενώ η σχέση του με τη Ρίτα Όρα, πηγαίνει καλά μέχρι τις αρχές του 2021, όταν αρχίζουν οι πρώτες φήμες για κρίση στη σχέση τους. Τελικά ο εκπρόσωπος του σκηνοθέτη επιβεβαιώνει τον χωρισμό του ζεύγους στην Daily Mail, επισημαίνοντας ότι έλαβε χώρα πριν μήνες λόγω των πολλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχαν και παραμένουν δυο καλοί φίλοι. Αυτοί που ξέρουν πολύ καλά τον γιο του Κώστα Γαβρά κάνουν λόγο για έναν άνδρα που ποτέ δεν εντρύφησε στην επίδειξη, γιατί πολύ απλά δεν τη χρειάστηκε, όπως δεν χρειάστηκε να υποταχθεί σε ένα dress code όπου θα κυριαρχούν τα ποθητά brands.Δεν θέλει να ακούσει επιφωνήματα εντυπωσιασμού και γι’ αυτό εντυπωσιάζει αθόρυβα, όντας ένας άντρας που ξέρει παρότι δεν τον νοιάζει, ότι θα μπει κάπου και θα γυρίσουν όλοι να τον κοιτάξουν. Κάτι τέτοιο πρέπει να έπαθε και η Ντούα Λίπα, όταν έπεσε πάνω του πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2023 και λίγες εβδομάδες μετά, ήταν ζευγάρι με τον Ρομέν. Αυτόν που καπνίζει αρειμανίως, κάτι που διαπίστωσαν όλοι τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, στη Γαλλική εβδομάδα μόδας κατά την αποχώρηση του ζεύγους από την επίδειξη του οίκου Saint Laurent.Η Ντούα βάδιζε μπροστά χαμογελαστή κρατώντας το χέρι του Γαβρά που είχε τσιγάρο στο στόμα, σκούφο στο κεφάλι, ενώ φόραγε τζιν, μπλουζάκι σνίκερς και παλτό. Δύο μήνες μετά το ζευγάρι έκανε την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί, με τον Γαβρά να φοράει κουστούμι και γραβάτα.Ακολούθησε ένα αρκούντως ερωτικό καλοκαίρι, στο οποίο η Ντούα ανέβασε μια φωτογραφία τους στο Instagram στις 4 Ιουλίου, ημέρα γενεθλίων του Γαβρά με την αφιέρωση «Χρόνια πολλά μωρό μου», ενώ πόσταρε άλλη μια στις 14 Αυγούστου. Τα προβλήματα άρχισαν μετά το τέλος του καλοκαιριού, όταν η τραγουδίστρια μπήκε σε ρυθμούς δουλειάς, βάζοντας πάνω απ’ όλα την καριέρα της. Ήταν ρυθμοί που ο Ρομέν δεν μπορούσε να ακολουθήσει, ούτε ήθελε να αποδεχθεί ότι θα την έβλεπε όποτε μπορούσε αυτή ή το επέτρεπαν οι πολλαπλές υποχρεώσεις της.Έτσι απλά πήρε το σκούφο του και έφυγε, αφήνοντας την τραγουδίστρια με την είδηση να γνωστοποιείται τον Δεκέμβριο του 2023 και τον ίδιο να επιστρέφει και να πέφτει με τα μούτρα στην προετοιμασία για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο «Sacrifice». Για τη δημιουργία της έκανε γυρίσματα και στην Ελλάδα ενώ η επίσημη πρεμιέρα της έγινε στο φεστιβάλ του Τορόντο, φέτος τον Αύγουστο.Λίγους μήνες μετά ήρθαν τα αποκαλυπτήρια της νέας σχέσης του Γαβρά με την καλλονή Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όταν την περασμένη Κυριακή κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτό του ζεύγους από τη Νέα Υόρκη. Η έξοδος σε μπαρ του Σόχο και οι βόλτες Ρομέν και Έμιλι στο Central Park με τον σκηνοθέτη να την αγκαλιάζει στον ώμο δείχνουν να είναι η αρχή ενός ειδυλλίου μεταξύ δυο φαινομενικά εντελώς διαφορετικών ανθρώπων.Από τη μία το διάσημο μοντέλο με την υπερβολική έκθεση στα ΜΜΕ και στα social media, από την άλλη αυτός ο τύπος που δεν σε κερδίζει επειδή είναι διάσημος, αλλά επειδή παρά την αναγνωρισιμότητά του εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένας άνδρας που δεν χρειάζεται να πει πολλά για να γοητεύσει μια γυναίκα.: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia