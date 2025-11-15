Τι συμβαίνει με τον Ρομέν Γαβρά: Μετά τη Ντούα Λίπα και η Ραταϊκόφσκι υπέκυψε στη γοητεία του
Τι συμβαίνει με τον Ρομέν Γαβρά: Μετά τη Ντούα Λίπα και η Ραταϊκόφσκι υπέκυψε στη γοητεία του
Τι έχει τελικά αυτός ο τύπος και κυκλοφορεί με τις πιο όμορφες γυναίκες, αναρωτήθηκε το διαδίκτυο για τον γιο του διάσημου Έλληνα σκηνοθέτη
Στα 45 του χρόνια μακριά από Tiktok και social media υπερβολές ο γενειοφόρος γόης απεχθάνεται τα παιχνίδια εικόνας και προτιμάει να φοράει χαλαρά μπλουζάκι που φέρει στάμπα από το Άγιο Όρος. Η προσωπική σελίδα του Ρομέν Γαβρά στο Instagram περιέχει μόλις τρεις αναρτήσεις όλες για τις ταινίες του και καμία φωτογραφία του ενώ τον ακολουθούν μόλις 64.000 άνθρωποι.
Στην ανάλογη σελίδα της Έμιλι Ραταϊκόφσκι το μοντέλο έχει 1339 αναρτήσεις, φωτογραφίες της από διάφορα μέρη του κόσμου σε πολλές από τις οποίες ποζάρει με μαγιό, ενώ την ακολουθούν 28.900.000 άνθρωποι.
Ήδη όπως έχει συμβεί και με πρότερες σχέσεις του - η Ρίτα Όρα και η Ντούα Λίπα υπέκυψαν αμφότερες σε αυτή την απροσδιόριστη γοητεία του - όλοι αναρωτιούνται τι στο καλό έχει αυτός ο τύπος για να κυκλοφορεί κατά καιρούς με κάποιες από τις πιο όμορφες, διάσημες και σέξι γυναίκες του κόσμου. Τι του βρήκαν άραγε οι δύο τραγουδίστριες και τώρα η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, με την οποία εθεάθη πριν από λίγες μέρες - για την ακρίβεια στις 10 του μήνα - αρχικά σε ένα μπαρ και κατόπιν στους δρόμους της Νέας Υόρκης;
Στα 45 του χρόνια ο Ρομέν Γαβράς μπορεί να έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως το «Athena» και τώρα το «Sacrifice» αλλά παραμένει αυτό που λέμε ένας άνδρας μακριά από τα κλισέ της εποχής. Δεν ήταν και ούτε σκοπεύει να γίνει influencer, δεν θεωρεί τον εαυτό του ένα pop icon νέας κοπής, ενώ απεχθάνεται να είναι παντού ή να γίνεται viral με βιντεάκια στο Tiktok.
Θα μπορούσε να το κάνει πολύ εύκολα - σκηνοθέτης είναι και πολύ καλός μάλιστα - όμως λειτουργεί εντελώς αντίθετα, ως ένας άντρας που δεν ξεπουλάει την καθημερινότητά του, δεν ανεβάζει stories και όταν βλέπει κάμερες σε events, επιλέγει να πάει από την αντίθετη πλευρά. Και είναι αυτή του η επιλογή που τελικά τον κάνει ποθητό σε γυναίκες όπως η Ρίτα και η Ντούα πριν και η Έμιλι τώρα, που βρήκαν σε αυτόν έναν άντρα που δεν χρειάζεται να φορέσει ένα συλλεκτικό μπλουζάκι Amiri για να ξεχωρίσει.
Το κάνει φορώντας ένα t-shirt με το logo «Άγιον Όρος - Το περιβόλι της Παναγίας - Mount Athos» να φιγουράρει στην πίσω όψη της μπλούζας του έχοντας δίπλα του μια από τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου.
Στην ανάλογη σελίδα της Έμιλι Ραταϊκόφσκι το μοντέλο έχει 1339 αναρτήσεις, φωτογραφίες της από διάφορα μέρη του κόσμου σε πολλές από τις οποίες ποζάρει με μαγιό, ενώ την ακολουθούν 28.900.000 άνθρωποι.
Ήδη όπως έχει συμβεί και με πρότερες σχέσεις του - η Ρίτα Όρα και η Ντούα Λίπα υπέκυψαν αμφότερες σε αυτή την απροσδιόριστη γοητεία του - όλοι αναρωτιούνται τι στο καλό έχει αυτός ο τύπος για να κυκλοφορεί κατά καιρούς με κάποιες από τις πιο όμορφες, διάσημες και σέξι γυναίκες του κόσμου. Τι του βρήκαν άραγε οι δύο τραγουδίστριες και τώρα η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, με την οποία εθεάθη πριν από λίγες μέρες - για την ακρίβεια στις 10 του μήνα - αρχικά σε ένα μπαρ και κατόπιν στους δρόμους της Νέας Υόρκης;
Στα 45 του χρόνια ο Ρομέν Γαβράς μπορεί να έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως το «Athena» και τώρα το «Sacrifice» αλλά παραμένει αυτό που λέμε ένας άνδρας μακριά από τα κλισέ της εποχής. Δεν ήταν και ούτε σκοπεύει να γίνει influencer, δεν θεωρεί τον εαυτό του ένα pop icon νέας κοπής, ενώ απεχθάνεται να είναι παντού ή να γίνεται viral με βιντεάκια στο Tiktok.
Θα μπορούσε να το κάνει πολύ εύκολα - σκηνοθέτης είναι και πολύ καλός μάλιστα - όμως λειτουργεί εντελώς αντίθετα, ως ένας άντρας που δεν ξεπουλάει την καθημερινότητά του, δεν ανεβάζει stories και όταν βλέπει κάμερες σε events, επιλέγει να πάει από την αντίθετη πλευρά. Και είναι αυτή του η επιλογή που τελικά τον κάνει ποθητό σε γυναίκες όπως η Ρίτα και η Ντούα πριν και η Έμιλι τώρα, που βρήκαν σε αυτόν έναν άντρα που δεν χρειάζεται να φορέσει ένα συλλεκτικό μπλουζάκι Amiri για να ξεχωρίσει.
Το κάνει φορώντας ένα t-shirt με το logo «Άγιον Όρος - Το περιβόλι της Παναγίας - Mount Athos» να φιγουράρει στην πίσω όψη της μπλούζας του έχοντας δίπλα του μια από τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου.
Δεν ήταν πάντα εύκολο όμως να είναι ο γιος του διάσημου Κώστα Γαβρά, ενός σκηνοθέτη, γνωστού για τις πολιτικές ταινίες που υπέγραφε όπως το «Ζ» και το «Ο αγνοούμενος». Όπως έχει πει ο ίδιος στον Guardian στην ηλικία των 7 ετών ο πατέρας του, τον έβαζε να βλέπει ταινίες του Ακίρα Κουροσάβα, του Ταρκόφσκι και του Μπέργκμαν.
Ο ξεχωριστός Ρομέν
«Ο πατέρας μου με τάιζε με αριστουργήματα του κινηματογράφου από τότε που ήμουν πολύ πιτσιρικάς και όπως ήταν αναμενόμενο όταν έγινα 13 “κλώτσησα”. Του είπα ότι σιχαινόμουν τον Ταρκόφσκι και ότι η αγαπημένη μου ταινία ήταν το "Πολύ σκληρός για να πεθάνει"».
Μεγαλωμένος στα κινηματογραφικά σετ δεν άργησε να εντρυφήσει στη μαγεία της εικόνας γυρνώντας τα πρώτα του φιλμάκια σε ηλικία 14 ετών, μαζί με κολλητούς του φίλους. Στην εφηβεία τριγυρνάει στα προάστια του Παρισιού, εκεί που η νεανική οργή περισσεύει και με την κάμερα του αποτυπώνει σκληρά καρέ, ενώ αρχίζει να σκηνοθετεί τα πρώτα του μουσικά βίντεο κλιπ.
Καπνίζει σαν φουγάρο και ενίοτε βρίζει σαν λιμενεργάτης, όμως το ταλέντο του στη σκηνοθεσία είναι αδιαμφισβήτητο ενώ οι πρώτοι έρωτες έρχονται με αυτή τη νεανική ορμή και παρέρχονται γρήγορα, σε μια ηλικία όπου δύσκολα στέκεσαι σε μαι σχέση για μεγάλο διάστημα. Το όνομα του έχει αρχίσει να ακούγεται για τα καλά αφού από το 2010 συνεργάζεται με διάσημους οίκους όπως τον Yves Saint Laurent αρχικά και την Adidas αργότερα.
Το μεγάλο μπαμ έρχεται το 2012, όταν θα σκηνοθετήσει το «Bad Girls» της Μ.Ι.Α, ένα βίντεο που χαρακτηρίζεται πλέον iconic ενώ θα ακολουθήσει αυτό των Jay-Z, Kanye West και Franc Ocean για το τραγούδι «No church in the wild». Στις συνεντεύξεις που παραχωρεί δεν μασάει τα λόγια του, μιλώντας για την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία και την οργή των νέων ή το δράμα της Παλαιστίνης ενώ φτάνει να δει κανείς το βίντεο για το κομμάτι του Justice με τον τίτλο «Stress» για να πάρει μια ιδέα του τι εννοεί. Κινηματογραφημένο το 2013 σε υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού αποτυπώνει μια συμμορία εφήβων να βανδαλίζουν το μετρό, να παρενοχλούν γυναίκες, να κλέβουν τουρίστες, να πυρπολούν ένα αυτοκίνητο και να δέρνουν έναν εικονολήπτη.
Οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι μετρημένες όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ποτέ δεν θέλησε να πουλήσει την εικόνα του και το βαρύ επίθετο που κουβαλάει από την μέρα που γεννήθηκε. Σε μια εποχή όπου πάρα πολλοί επώνυμοι άνδρες κάνουν τα πάντα για να φανούν, αυτός διατηρεί μια μυστικιστική αρρενωπότητα η οποία περιβάλλεται από μια γοητευτική αύρα, ενώ το να μην υπάρχει στα social, τον κάνει πιο θελκτικό.
Εν αρχή η Ρίτα
Το 2018 σκηνοθετεί τη Σαρλίζ Θερόν για το διαφημιστικό του αρώματος J’ Adore του οίκου Dior και ένα χρόνο μετά ταράζει τα νερά όταν αρχίζει να βγαίνει με τη Ρίτα Όρα. Τα ΜΜΕ ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός ο τύπος με το μούσι και το αντισυμβατικό, κόντρα στις νόρμες των σταρ ντύσιμο, που γοήτευσε την πανέμορφη τραγουδίστρια. Ο Ρομέν σχεδόν κρύβεται κάποιες φορές πίσω από την Ρίτα για να μην τον φωτογραφήσουν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που είναι χαλαρός στις διακοπές τους δεν αντιλαμβάνεται τους παπαράτσι που παραμονεύουν για να συλλάβουν το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές.
Δεν έχει άλλωστε καμία σχέση με αυτή τη δημοσιότητα στην οποία είναι συνηθισμένη η τραγουδίστρια ενώ κατά την διάρκεια του δεσμού τους γυρίζει την πρώτη μεγάλη μήκους ταινία του, με τον τίτλο «Athena». Το θέμα της είναι από τα αγαπημένα του.
Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του αδερφού τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο προάστιο του Παρισιού Athena, τρία αγόρια έρχονται αντιμέτωπα με τη μοίρα τους και την οργή που ξεσπάει ανεξέλεγκτη.
Η σκηνοθετική οπτική του Γαβρά λαμβάνει πολύ καλές κριτικές, ενώ η σχέση του με τη Ρίτα Όρα, πηγαίνει καλά μέχρι τις αρχές του 2021, όταν αρχίζουν οι πρώτες φήμες για κρίση στη σχέση τους. Τελικά ο εκπρόσωπος του σκηνοθέτη επιβεβαιώνει τον χωρισμό του ζεύγους στην Daily Mail, επισημαίνοντας ότι έλαβε χώρα πριν μήνες λόγω των πολλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχαν και παραμένουν δυο καλοί φίλοι. Αυτοί που ξέρουν πολύ καλά τον γιο του Κώστα Γαβρά κάνουν λόγο για έναν άνδρα που ποτέ δεν εντρύφησε στην επίδειξη, γιατί πολύ απλά δεν τη χρειάστηκε, όπως δεν χρειάστηκε να υποταχθεί σε ένα dress code όπου θα κυριαρχούν τα ποθητά brands.
Δεν θέλει να ακούσει επιφωνήματα εντυπωσιασμού και γι’ αυτό εντυπωσιάζει αθόρυβα, όντας ένας άντρας που ξέρει παρότι δεν τον νοιάζει, ότι θα μπει κάπου και θα γυρίσουν όλοι να τον κοιτάξουν. Κάτι τέτοιο πρέπει να έπαθε και η Ντούα Λίπα, όταν έπεσε πάνω του πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2023 και λίγες εβδομάδες μετά, ήταν ζευγάρι με τον Ρομέν. Αυτόν που καπνίζει αρειμανίως, κάτι που διαπίστωσαν όλοι τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, στη Γαλλική εβδομάδα μόδας κατά την αποχώρηση του ζεύγους από την επίδειξη του οίκου Saint Laurent.
Από την Ντούα στην Έμιλι
Η Ντούα βάδιζε μπροστά χαμογελαστή κρατώντας το χέρι του Γαβρά που είχε τσιγάρο στο στόμα, σκούφο στο κεφάλι, ενώ φόραγε τζιν, μπλουζάκι σνίκερς και παλτό. Δύο μήνες μετά το ζευγάρι έκανε την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί, με τον Γαβρά να φοράει κουστούμι και γραβάτα.
Ακολούθησε ένα αρκούντως ερωτικό καλοκαίρι, στο οποίο η Ντούα ανέβασε μια φωτογραφία τους στο Instagram στις 4 Ιουλίου, ημέρα γενεθλίων του Γαβρά με την αφιέρωση «Χρόνια πολλά μωρό μου», ενώ πόσταρε άλλη μια στις 14 Αυγούστου. Τα προβλήματα άρχισαν μετά το τέλος του καλοκαιριού, όταν η τραγουδίστρια μπήκε σε ρυθμούς δουλειάς, βάζοντας πάνω απ’ όλα την καριέρα της. Ήταν ρυθμοί που ο Ρομέν δεν μπορούσε να ακολουθήσει, ούτε ήθελε να αποδεχθεί ότι θα την έβλεπε όποτε μπορούσε αυτή ή το επέτρεπαν οι πολλαπλές υποχρεώσεις της.
Έτσι απλά πήρε το σκούφο του και έφυγε, αφήνοντας την τραγουδίστρια με την είδηση να γνωστοποιείται τον Δεκέμβριο του 2023 και τον ίδιο να επιστρέφει και να πέφτει με τα μούτρα στην προετοιμασία για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο «Sacrifice». Για τη δημιουργία της έκανε γυρίσματα και στην Ελλάδα ενώ η επίσημη πρεμιέρα της έγινε στο φεστιβάλ του Τορόντο, φέτος τον Αύγουστο.
Λίγους μήνες μετά ήρθαν τα αποκαλυπτήρια της νέας σχέσης του Γαβρά με την καλλονή Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όταν την περασμένη Κυριακή κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτό του ζεύγους από τη Νέα Υόρκη. Η έξοδος σε μπαρ του Σόχο και οι βόλτες Ρομέν και Έμιλι στο Central Park με τον σκηνοθέτη να την αγκαλιάζει στον ώμο δείχνουν να είναι η αρχή ενός ειδυλλίου μεταξύ δυο φαινομενικά εντελώς διαφορετικών ανθρώπων.
Από τη μία το διάσημο μοντέλο με την υπερβολική έκθεση στα ΜΜΕ και στα social media, από την άλλη αυτός ο τύπος που δεν σε κερδίζει επειδή είναι διάσημος, αλλά επειδή παρά την αναγνωρισιμότητά του εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένας άνδρας που δεν χρειάζεται να πει πολλά για να γοητεύσει μια γυναίκα.
Φωτογραφίες: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
Ειδήσεις σήμερα:
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα