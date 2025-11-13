Αποστολία Ζώη για Κίλι Σφακιανάκη: Με σόκαρε ο θάνατός της, ήταν ένας άγγελος
Όταν χάνεται ένας άνθρωπος σε τόσο μικρή ηλικία, δεν έχει να κάνει με το ποιανού γυναίκα είναι ή τον τρόπο που μπορεί να συνέβη, πρόσθεσε
Για το σοκ που υπέστη από τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη μίλησε η Αποστολία Ζώη, χαρακτηρίζοντας τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη «έναν άγγελο». Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη λύπη της για τον χαμό της, ενώ στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της.
Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφερόμενη στον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη, η Αποστολία Ζώη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, είπε χαρακτηριστικά. «Με σόκαρε ο θάνατος της Κίλι Σφακιανάκη, γιατί η γυναίκα ήταν αερικό, άγγελος. Και όταν χάνεται ένας άνθρωπος σε τόσο μικρή ηλικία, δεν έχει να κάνει με το ποιανού γυναίκα είναι ή τον τρόπο που μπορεί να συνέβη»
Στη συνέχεια, η Αποστολία Ζώη αναφέρθηκε σε συνεργασίες της, που ήταν δύσκολες, ενώ αποκάλυψε και τα ονόματα με τα οποία θα ήθελε να δουλέψει. «Έχω υπάρξει σε πολλές δύσκολες συνεργασίες. Δεν θέλω να συνεργαστώ με αυτούς τους ανθρώπους ποτέ ξανά. Θα ήθελα, όμως, να συνεργαστώ με την Πέγκυ Ζήνα, τον Νίνο και τον Νότη Σφακιανάκη. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχα περάσει πολύ ωραία σε μία περιοδεία που κάναμε», δήλωσε η τραγουδίστρια.
H Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή στα 62 της χρόνια. Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας και άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.
Η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε μάλιστα, να αναφερθεί και στην περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. «Δεν ξέρω πώς ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετωπίζει ψυχικά αυτή τη διαμάχη», σημείωσε.
