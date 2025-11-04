Νότης Σφακιανάκης: Η αδερφή και η κουμπάρα του αποχαιρετούν τη σύζυγό του, Κίλι - Ήταν ένας άγγελος επί της γης
Νότης Σφακιανάκης: Η αδερφή και η κουμπάρα του αποχαιρετούν τη σύζυγό του, Κίλι - Ήταν ένας άγγελος επί της γης
Η Κίλι Σφακιανάκη πέθανε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου σε ηλικία 62 ετών - Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας
Πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του Νότη Σφακιανάκη, η αδερφή και η κουμπάρα του αποχαιρετούν τη σύζυγό του, Κίλι, που πέθανε στα 62 της χρόνια, περιγράφοντας την εκλιπούσα ως «έναν άγγελο επί της γης».
Η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας και έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.
Με συγκίνηση την αποχαιρέτησαν η αδερφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα και η κουμπάρα του, Σέβα Τύρα μέσα από δηλώσεις που έκαναν στην εκπομπή «Super Κατερίνα».
«Ήταν ένας άγγελος επί της γης και τώρα είναι στον ουρανό με τους αγγέλους», είπε η αδερφή του καλλιτέχνη, Πολυάννα Σφακιανάκη.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η κουμπάρα τους, Σέβα Τύρα που ζει στην Κω, μίλησε για τις αναμνήσεις που τη συνδέουν με την Κίλι Σφακιανάκη και εξέφρασε τη λύπη και τις τύψεις της που δεν πρόλαβε να τη δει πριν φύγει από τη ζωή.
«Ήταν ένας θησαυρός, ένας άγγελος σε αυτή τη γη. Τη λάτρευα και εννοείται ότι τη λάτρευε και ο κουμπάρος μου. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές μαζί, μας έχει συμπαρασταθεί σε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή, όπως και εμείς. Πάντα είχαμε επικοινωνία, πιο πολύ στο τηλέφωνο, γιατί εγώ είμαι στην Κω και δεν προλάβαινα να τη δω. Έχω τύψεις που δεν πρόλαβα να τη δω» ανέφερε.
Η είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της δημοσιογράφου Ρούλας Χάμου στο Instagram. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, η δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα story με το οποίο αποχαιρέτησε τη σύζυγο του τραγουδιστή.
Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη μεταφορά της δεν είχε σφυγμό, ενώ οι γιατροί επιχείρησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 40 λεπτά.
Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης, ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές, που βιώνει η οικογένεια: «Θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας, πόσω μάλλον εκείνος και τα παιδιά».
Η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας και έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.
Με συγκίνηση την αποχαιρέτησαν η αδερφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα και η κουμπάρα του, Σέβα Τύρα μέσα από δηλώσεις που έκαναν στην εκπομπή «Super Κατερίνα».
«Ήταν ένας άγγελος επί της γης και τώρα είναι στον ουρανό με τους αγγέλους», είπε η αδερφή του καλλιτέχνη, Πολυάννα Σφακιανάκη.
Δείτε το βίντεο
«Ήταν ένας θησαυρός, ένας άγγελος σε αυτή τη γη. Τη λάτρευα και εννοείται ότι τη λάτρευε και ο κουμπάρος μου. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές μαζί, μας έχει συμπαρασταθεί σε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή, όπως και εμείς. Πάντα είχαμε επικοινωνία, πιο πολύ στο τηλέφωνο, γιατί εγώ είμαι στην Κω και δεν προλάβαινα να τη δω. Έχω τύψεις που δεν πρόλαβα να τη δω» ανέφερε.
Η είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της δημοσιογράφου Ρούλας Χάμου στο Instagram. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, η δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα story με το οποίο αποχαιρέτησε τη σύζυγο του τραγουδιστή.
Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη μεταφορά της δεν είχε σφυγμό, ενώ οι γιατροί επιχείρησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 40 λεπτά.
Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης, ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές, που βιώνει η οικογένεια: «Θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας, πόσω μάλλον εκείνος και τα παιδιά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα