Η Σάμι Σιν αποκάλυψε πως θα αφαιρέσει όλα της τα τατουάζ: «Τα έκανα πριν αναπτυχθεί ο εγκέφαλός μου»
Η 21χρονη παραδέχτηκε πως έχει μετανιώσει για όλα σχεδόν τα σχέδια που έχει πάνω της
Όλα τα τατουάζ που έχει κάνει στο σώμα της σκοπεύει να αφαιρέσει η Σάμι Σιν. Το μοντέλο του OnlyFans και κόρη της Ντενίζ Ρίτσαρντς και του Τσάρλι Σιν παραδέχτηκε πως τα είχε κάνει όλα σε πολύ μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα να έχει μετανιώσει για πολλά από αυτά.
Σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο TikTok, ανέφερε πως κάποια σχέδια την κάνουν να νιώθει ανασφάλεια. «Αφαιρώ κάθε ένα τατουάζ από το σώμα μου», δήλωσε η 21χρονη και πρόσθεσε: «Ο λόγος που δεν έχω δείξει ποτέ τα σχέδια είναι επειδή νιώθω πολύ ανασφαλής για όλα μου τα τατουάζ. Τα έκανα όλα προτού αναπτυχθεί πλήρως ο εγκέφαλός μου. Ξεκίνησα στα 16, οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι έχω πάνω μου».
Στη συνέχεια, η Σάμι Σιν παρουσίασε ένα προς ένα τα τατουάζ της, αποκαλύπτοντας την ιστορία πίσω από το καθένα και παραδεχόμενη ότι τα περισσότερα σκοπεύει να τα αφαιρέσει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. «Αυτό είναι το πρώτο μου τατουάζ», είπε δείχνοντας ένα σχέδιο με μια πεταλούδα που ρίχνει ένα ντόμινο, εξηγώντας πως συμβολίζει το «φαινόμενο της πεταλούδας». «Το βρήκα στο Pinterest, αλλά τελικά δεν είναι καθόλου αυτό που ήθελα», είπε χαμογελώντας αμήχανα.
Στη συνέχεια έδειξε ένα αρκουδάκι που κρατά ένα λουλούδι, σημειώνοντας πως όλα τα τατουάζ που έκανε από τα 16 μέχρι τα 18 της «είχαν υπερβολικά χοντρές γραμμές» και πως δεν ξέρει καν γιατί συνέβη αυτό. Το τατουάζ που χαρακτήρισε ως το χειρότερό της είναι ένα χερουβείμ που καπνίζει και κρατά ένα στραβό ποτήρι κρασί. «Μη ρωτήσετε καν. Το έκανα όταν ήμουν 17 και το μετανιώνω πλήρως», είπε, αποκαλύπτοντας πως συχνά φορά φαρδιά μπλουζάκια για να το καλύπτει.
Ακολούθησε ένα τατουάζ αγελάδας με μια καρδιά στο μέτωπο, για το οποίο δήλωσε ότι «ακόμη της αρέσει», καθώς το έκανε λόγω της μεγάλης της αγάπης για τα ζώα. Λίγο παρακάτω, στο μπράτσο της, έχει χαραγμένη τη φράση «αποδεχόμαστε την αγάπη που νομίζουμε ότι αξίζουμε», την οποία της έκανε η ξαδέλφη της, όπως και αρκετά ακόμη σχέδια, μεταξύ των οποίων ένα τριαντάφυλλο, ένα 11:11 και μια πασχαλίτσα. «Ήμουν μια χαζή έφηβη που ήθελε απλώς τατουάζ, δεν με ένοιαζε τίποτα», είπε γελώντας.
Μετά τα 18 της, άρχισε να πηγαίνει σε στούντιο. «Αυτό ήταν το πρώτο τατουάζ που έκανα την ημέρα μετά τα γενέθλιά μου», είπε δείχνοντας τα φτερά νεράιδας στην πλάτη της. «Πόνεσα τόσο πολύ που ήθελα να πεθάνω», παραδέχτηκε, προσθέτοντας ότι ίσως δεν τα αφαιρέσει, επειδή η αφαίρεση θα είναι υπερβολικά επίπονη, αλλά «όλα τα υπόλοιπα πρέπει να φύγουν».
Η Σάμι Σιν έδειξε ακόμη δύο νεράιδες, ένα φιόγκο, ένα πέταλο που έκανε μαζί με μια φίλη με την οποία πλέον «δεν μιλά», καθώς και μια μπότα καουμπόι. Ανάμεσα στα υπόλοιπα τατουάζ της βρίσκονται η φράση «δεν είναι ευθύνη μου» από τραγούδι της Μπίλι Άιλις, ένα ουράνιο τόξο από την πρώτη της συμμετοχή σε Pride parade, μια ντισκομπάλα που συμβολίζει την αγάπη της για τη μουσική, καθώς και ένας σταυρός τύπου Chrome Hearts, για τον οποίο σχολίασε απλώς: «Δεν θέλω να το συζητήσω». Τέλος, αποκάλυψε ένα τατουάζ στον αστράγαλο αφιερωμένο στον σκύλο της, τον Σούγκαρ, που κοιμόταν πάντα στα πόδια του κρεβατιού της.
«Είμαι ενθουσιασμένη που θα τα δω να φεύγουν, αλλά θα πάρει μάλλον δύο χρόνια, και τρέμω», κατέληξε στο βίντεό της.
