Η Γουέντι Γουίλιαμς δεν πάσχει από μετωποκροταφική άνοια - Η νέα ιατρική γνωμάτευση
Οι πρόσφατες εξετάσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη διάγνωση που είχε οδηγήσει την πρώην παρουσιάστρια σε δικαστική κηδεμονία
Η Γουέντι Γουίλιαμς δεν πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, σύμφωνα με νέα ιατρική αξιολόγηση που διενεργήθηκε από κορυφαίο νευρολόγο στη Νέα Υόρκη, όπως αποκάλυψε το TMZ. Πηγές ανέφεραν ότι η πρώην παρουσιάστρια υποβλήθηκε πρόσφατα σε σειρά εξειδικευμένων τεστ, τα οποία έδειξαν αποτελέσματα που αντικρούουν την προηγούμενη διάγνωση για την εκφυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου, η οποία επηρεάζει κυρίως τον χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και τη γλωσσική λειτουργία.
Τα νέα ευρήματα στάλθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου στην νομική ομάδα της Γουέντι Γουίλιαμς, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προτίθεται να καταθέσει νέα νομικά έγγραφα στο δικαστήριο. Οι συνήγοροι της ευελπιστούν ότι η αναθεωρημένη γνωμάτευση θα πείσει τον δικαστή να διακόψει την κηδεμονία της πρώην τηλεπαρουσιάστριας.
Η είδηση αυτή έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τη δημόσια ανακοίνωση της διάγνωσης της Γουέντι Γουίλιαμς με μετωποκροταφική άνοια και αφασία, τον Φεβρουάριο του 2024. Η 61χρονη τότε βρισκόταν σε θεραπευτικό κέντρο, ενώ η οικογένειά της είχε καταγγείλει ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.
Η Γουέντι Γουίλιαμς, που στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από νόσο του Graves και λεμφοίδημα, είχε αρχίσει το 2023 να ξεχνά λέξεις και να συμπεριφέρεται αλλόκοτα, γεγονός που οδήγησε στις πρώτες ιατρικές εξετάσεις. Η παρουσιάστρια τέθηκε το 2022 υπό δικαστικά επιβαλλόμενη κηδεμονία, έπειτα από αίτημα της τράπεζάς της, Wells Fargo, που εξέφρασε ανησυχίες ότι ήταν θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης.
Τον Ιούνιο του 2025, ο δεύτερος σύζυγός της, Κέβιν Χάντερ, κατέθεσε αγωγή ύψους 250 εκατ. δολαρίων, ζητώντας τον τερματισμό της κηδεμονίας. Ο Κέβιν Χάντερ υποστήριξε πως η Γουέντι Γουίλιαμς κακοποιείται και απομονώνεται από το περιβάλλον της, κάνοντας λόγο για ένα «σύστημα τιμωρίας, όχι προστασίας».
Σύμφωνα με το TMZ, η παρουσιάστρια παραμένει σε μονάδα φροντίδας, με περιορισμένη πρόσβαση στο τηλέφωνο και στους οικείους της, ενώ οι νέες εξελίξεις αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για την αναγκαιότητα και τη διαφάνεια των καθεστώτων κηδεμονίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Wendy Williams’ doctors walk back frontotemporal dementia diagnosis nearly 2 years later https://t.co/HnoV1wnDS7 pic.twitter.com/r4HpVuCZkE— Page Six (@PageSix) November 11, 2025
