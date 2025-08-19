Η Γουέντι Γουίλιαμς επιμένει πως δεν πάσχει από άνοια - «Μοιάζει με τον παλιό εαυτό της» λένε φίλοι της
Άνθρωποι του περιβάλλοντός της τη χαρακτηρίζουν «πολύ αισιόδοξη» για το μέλλον, με στόχο την πλήρη ελευθερία της μέχρι τον χειμώνα
Σύγχυση επικρατεί γύρω από την κατάσταση της υγείας της Γουέντι Γουίλιαμς, καθώς άτομα του στενού της κύκλου υποστηρίζουν ότι η παρουσιάστρια δείχνει και πάλι «η παλιά Γουέντι», παρά τις πρόσφατες αναφορές ότι διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια και αφασία. Η ίδια και οι άνθρωποι δίπλα της διαψεύδουν κατηγορηματικά τις σχετικές πληροφορίες.
«Δείχνει καλά. Είναι πνευματώδης και γίνεται όλο και πιο υγιής. Είναι σαν την παλιά Γουέντι», δήλωσε πηγή στη Page Six. Το Σάββατο 16 Αυγούστου, η πρώην ραδιοφωνική παραγωγός βρέθηκε σε ιταλικό εστιατόριο της Νέας Υόρκης, όπου δεν δίστασε να χαιρετήσει τους δημοσιογράφους. «Σας φαίνομαι ότι έχω άνοια;» ρώτησε με χιούμορ.
Πριν μπει στο εστιατόριο, φωτογράφος της New York Post τη συνάντησε, με την Γουέντι Γουίλιαμς να εξηγεί πως οι δικηγόροι της είναι «εξαιρετικά ενοχλημένοι» με τα δημοσιεύματα για την υγεία της. Όταν ρωτήθηκε για την κηδεμονία της, απάντησε: «Θέλω να πω ένα γεια στους δικηγόρους μου, Άλαν Ντάιαμοντ και Τζο Τακοπίνα. Και θα βγω από την κηδεμονία».
Άτομα του περιβάλλοντός της τονίζουν ότι η Γουέντι Γουίλιαμς προσέχει ιδιαίτερα τις δηλώσεις της μπροστά στις κάμερες, ώστε να μη βρεθεί εκτεθειμένη απέναντι στην επίτροπο. «Γι’ αυτό λέει συνέχεια "μιλήστε με τους δικηγόρους μου". Ο στόχος της είναι να βγει από την κηδεμονία, να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη και να απολαύσει ξανά τις απλές χαρές, να αγοράζει bagels με σολομό, να πάει στη Fashion Week», αναφέρει πηγή.
Ο δικηγόρος της, Τζο Τακοπίνα, είχε επίσης διαβεβαιώσει πως «οι γνωστικές της ικανότητες είναι απολύτως ανέπαφες». «Θα βγει από την κηδεμονία. Έχουμε τα μέσα και τις επιλογές», σημείωσε. Άνθρωποι του περιβάλλοντός της τη χαρακτηρίζουν «πολύ αισιόδοξη» για το μέλλον, με στόχο την πλήρη ελευθερία της μέχρι τον χειμώνα. Μέχρι τότε, θα παραμείνει υπό καθεστώς κηδεμονίας τουλάχιστον έως τον Νοέμβριο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Wendy Williams ‘wants back in society’ as she fights to rid herself of conservatorship, tells us, ‘Do I sound like I have dementia to you?’ https://t.co/tC7bFexEsM pic.twitter.com/4zvO8T1n1M— Page Six (@PageSix) August 18, 2025
