Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια, το αυτοκίνητο των δραστών έπεσε σε δέντρο μετά από καταδίωξη
Τρεις οι δράστες, χτύπησαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης
Στο στόχαστρο «ποντικών» μπήκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο μετά τις 3.00 όταν τρεις άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα και έσπασαν την κεντρική είσοδο.
Οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα, έκαναν πλιάτσικο και, μετά από λίγα λεπτά, αποχώρησαν.
Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για λεία 1.000 ευρώ που άρπαξαν οι δράστες
Κατά τη διαφυγή τους χρησιμοποίησαν όχημα το οποίο είχε κλαπεί από την περιοχή του Χαϊδαρίου.
Αστυνομικοί, όμως, τους εντόπισαν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που κατέληξε με το αυτοκίνητο των δραστών να προσκρούσει σε δέντρο και τους τρεις άνδρες να καταφέρνουν να διαφύγουν.
