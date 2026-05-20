Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια, το αυτοκίνητο των δραστών έπεσε σε δέντρο μετά από καταδίωξη
ΕΛΛΑΔΑ
Διάρρηξη Κοσμηματοπωλείο Νίκαια δράστες

Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια, το αυτοκίνητο των δραστών έπεσε σε δέντρο μετά από καταδίωξη

Τρεις οι δράστες, χτύπησαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης

Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια, το αυτοκίνητο των δραστών έπεσε σε δέντρο μετά από καταδίωξη
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο στόχαστρο «ποντικών» μπήκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο μετά τις 3.00 όταν τρεις άνδρες προσέγγισαν το κατάστημα και έσπασαν την κεντρική είσοδο.

Οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα, έκαναν πλιάτσικο και, μετά από λίγα λεπτά, αποχώρησαν.

Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για λεία 1.000 ευρώ που άρπαξαν οι δράστες

Κατά τη διαφυγή τους χρησιμοποίησαν όχημα το οποίο είχε κλαπεί από την περιοχή του Χαϊδαρίου.

Αστυνομικοί, όμως, τους εντόπισαν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που κατέληξε με το αυτοκίνητο των δραστών να προσκρούσει σε δέντρο και τους τρεις άνδρες να καταφέρνουν να διαφύγουν.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης