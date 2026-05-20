Επιστολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην επιτροπή Θεσμών: «δεν νοείται να δώσω απαντήσεις για δικαιοδοτική κρίση»
Επιστολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην επιτροπή Θεσμών: «δεν νοείται να δώσω απαντήσεις για δικαιοδοτική κρίση»
Ο κ. Τζαβέλλας τεκμηριώνει την άρνηση του να εξεταστεί από τους βουλευτές, με βάση την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών και αναφέρεται σε απόφαση του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου από το 2011
Επιστολή με την οποία ενημερώνει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι δεν θα προσέλθει στη σημερινή συνεδρίαση στην οποία είχε κληθεί για «θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό ενίσχυσης της διαφάνειας», έστειλε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.
Στην επιστολή του ο κ. Τζαβέλλας επικαλείται παλαιότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου και ειδικά μια του 2011, όταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν ο Ιωάννης Τέντες, σύμφωνα με την οποία «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας και Α.Π.» προσθέτοντας ότι η κλήση του με βάση το άρθρο 43 παρ.1 του Κανονισμού της Βουλής «δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών».
Προσθέτει, επίσης, ότι η κλήση που έγινε προς το πρόσωπό του «ζητείται αορίστως επί θεμάτων που δεν εξειδικεύονται».
Διαβάστε ΕΔΩ την επιστολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την επισυναπτόμενη απόφαση του 2011
Υπενθυμίζεται ότι και η προκάτοχος του σημερινού εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Επίσης, αρνητική ήταν και η κλήση το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό της έλεγχο, καθώς και κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του Α.Π. και προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Ελένης Φραγκάκη.
Όλη η επιστολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Στην επιστολή του ο κ. Τζαβέλλας επικαλείται παλαιότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου και ειδικά μια του 2011, όταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν ο Ιωάννης Τέντες, σύμφωνα με την οποία «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας και Α.Π.» προσθέτοντας ότι η κλήση του με βάση το άρθρο 43 παρ.1 του Κανονισμού της Βουλής «δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών».
Προσθέτει, επίσης, ότι η κλήση που έγινε προς το πρόσωπό του «ζητείται αορίστως επί θεμάτων που δεν εξειδικεύονται».
Διαβάστε ΕΔΩ την επιστολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την επισυναπτόμενη απόφαση του 2011
Υπενθυμίζεται ότι και η προκάτοχος του σημερινού εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Επίσης, αρνητική ήταν και η κλήση το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό της έλεγχο, καθώς και κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του Α.Π. και προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Ελένης Φραγκάκη.
Όλη η επιστολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα