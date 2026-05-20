Βίκυ Σταυροπούλου: Όταν χώρισα είχα ενοχές για την κόρη μου, σκεφτόμουν «τι φταίει αυτό το παιδί;»
Τώρα που η Δανάη έχει μεγαλώσει, μου λέει «δεν είσαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία» ανέφερε η ηθοποιός

Τις ενοχές τις οποίες κλήθηκε να διαχειριστεί όταν αποφάσισε να χωρίσει, μοιράστηκε η Βίκυ Σταυροπούλου, αναφέροντας ότι την απασχολούσε να μην επηρεαστεί η κόρη της, Δανάη Μπάρκα.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου στο «Happy Day», μιλώντας μεταξύ άλλων για την περίοδο που πήρε χωριστούς δρόμους με τον πατέρα της κόρης της. Η Βίκυ Σταυροπούλου τόνισε, ότι αν και τα πρώτα χρόνια είχε έντονες τύψεις, όταν μεγάλωσε η Δανάη Μπάρκα, την απενοχοποίησε, λέγοντάς της πως μεγάλωσε με αγάπη και από τους δύο της γονείς.

Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είπε: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω με έτρωγαν οι ενοχές για την κόρη μου. Σκεφτόμουν "τι φταίει αυτό το παιδί, μια δική μου λάθος επιλογή να τη χρεωθεί στο μεγάλωμά της;". Τώρα που η Δανάη έχει μεγαλώσει και κουβεντιάζοντας μαζί της, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μου τα έχει πάρει όλα αυτά. Μου λέει "δεν είσαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη και εγώ το πήρα αυτό και από τους δύο", οπότε με έκανε να νιώθω λίγο πιο ανάλαφρα σε σχέση με αυτό».

