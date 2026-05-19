Αίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά δικαστικών
Για σύμπραξη με Φλωρίδη κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τη στάση που κράτησε στις δύο ψηφοφορίες στη Βουλή
Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία μετά από μήνυση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εγκρίθηκε με 162 υπέρ, 53 κατά και 13 παρών.
Το επόμενο αίτημα αφορά μηνυτήρια αναφορά δικαστικών και εγκρίθηκε με 177 υπέρ, 54 κατά και 13 παρών.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολιάζοντας την στάση του ΠΑΣΟΚ να απέχει από την ψηφοφορία για την υπόθεση Γεωργιάδη και να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας στη μηνυτήρια αναφορά των δικαστικών λειτουργών, κατηγόρησε την Χαριλάου Τρικούπη για σύμπραξη με τον Φλωρίδη τον οποίον όπως είπε: «Ο Μητσοτάκης ανέσυρε από την αποθήκη των αχρήστων υλικών».
