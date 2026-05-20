Νέα Φιλαδέλφεια: Ανήλικη κατήγγειλε βιασμό από Πακιστανό, προσήχθησαν τέσσερα άτομα
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης στο πλαίσιο της έρευνας

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛΑΣ έπειτα από καταγγελία ανήλικης κοπέλας για βιασμό σε βάρος ενός άνδρα πακιστανικής καταγωγής στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη κατέθεσε ότι επικοινώνησε μέσω εφαρμογής γνωριμιών με τον συγκεκριμένο άνδρα και συμφώνησαν να συναντηθούν το βράδυ της 19ης Μαΐου στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας.

Κατά την κατάθεσή της στους αστυνομικούς, η ανήλικη ανέφερε ότι στη συνέχεια μετέβη στην οικία του άνδρα, όπου –όπως υποστήριξε– εκείνος προχώρησε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Από την πλευρά του, ο άνδρας αρνείται την καταγγελία και φέρεται να υποστήριξε πως η κοπέλα ζήτησε χρηματικό αντάλλαγμα για ερωτική συνεύρεση, κάτι που ο ίδιος δεν αποδέχθηκε, με αποτέλεσμα εκείνη να αποχωρήσει.

Αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγή τεσσάρων ανδρών πακιστανικής καταγωγής που διέμεναν στην ίδια οικία.
