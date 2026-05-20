Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν κατηγορητήριο κατά του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο για κατάρριψη αεροσκαφών πριν από 30 χρόνια
Ο 94χρονος πρώην πρόεδρος της Κούβας θα κατηγορηθεί για τον ρόλο του στην κατάρριψη δύο αμερικανικών αεροσκαφών με τέσσερις νεκρούς το 1996 - Η επιτυχία της δίκης του Παναμέζου Νοριέγκα, οδηγός και στην περίπτωση Κάστρο
Η Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη των ΗΠΑ προετοιμάζεται να ανακοινώσει κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, υπόθεση που έχει ξεκινήσει πριν από περισσότερα από 30 χρόνια. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μαϊάμι είχαν συντάξει για πρώτη φορά το κατηγορητήριο τη δεκαετία του 1990.
Οι κατηγορίες, οι οποίες αναμένονται να ανακοινωθούν σε εκδήλωση στο Μαϊάμι την Τετάρτη, εστιάζουν στον 94χρονο Κάστρο και στον ρόλο του ως υπουργού Άμυνας πριν την προεδρία του, καθώς και στην υποτιθέμενη εντολή του για την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών το 1996, που ανήκαν στην κουβανοαμερικανική οργάνωση «Brothers to the Rescue». Στην επίθεση με δύο κουβανικά MiG, σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τρεις ήταν Αμερικανοί. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς αναμένεται να παραστεί στην εκδήλωση τιμής για τα θύματα, η οποία συμπίπτει με την ημέρα ανεξαρτησίας που γιορτάζουν οι Κουβανοί εξόριστοι στο Μαϊάμι.
Η πρώτη εκδοχή του κατηγορητηρίου βασίστηκε στην επιτυχία της δίκης κατά του Μανουέλ Νοριέγκα, του Παναμέζου ηγέτη που καταδικάστηκε το 1992 για ρατσιστικές και ναρκωτικές δραστηριότητες. Ο πρώην εισαγγελέας των ΗΠΑ στο Μαϊάμι, Γκάι Λιούις, δήλωσε ότι οι προσπάθειες για την υπόθεση Κάστρο ενισχύθηκαν από την επιτυχία της δίκης Νοριέγκα.
Μετά από χρόνια, ο Λιούις συνέταξε μια επτάσελιδη αναφορά που περιέγραφε πιθανά στοιχεία κατηγορίας κατά του Κάστρο, η οποία τα τελευταία χρόνια έφτασε στα χέρια υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ωστόσο, η υπόθεση δεν προχώρησε – μέχρι τώρα.
Ο Τζορτζ Φάουλερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί την κουβανοαμερικανική εθνική οργάνωση Cuban American National Foundation, ανέφερε ότι ήδη από παιδί πίεζε για την παραπομπή του Κάστρο, χρησιμοποιώντας μάλιστα την αναφορά του Λιούις για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του.
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η κουβανική κυβέρνηση, υπό τον Κάστρο και άλλα στελέχη, φέρεται να δέχθηκε εκατομμύρια πληρωμές από ηγέτες καρτέλ της Κολομβίας για να προστατεύσει τις μεταφορές τους. Οι προσπάθειες για ποινικές διώξεις είχαν παγώσει όταν η εφημερίδα Miami Herald δημοσίευσε το αρχικό κατηγορητήριο.
Μετά την κατάρριψη των αεροσκαφών της «Brothers to the Rescue», το FBI ενίσχυσε τις έρευνες για το κατασκοπευτικό δίκτυο της Κούβας που εκτεινόταν από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μαϊάμι και την Τάμπα μέχρι την οργάνωση «Brothers to the Rescue» και τα γραφεία μελών του Κογκρέσου.
Το δίκτυο αυτό, γνωστό ως La Red Avispa ή Wasp Network, είχε εισαγάγει Κουβανούς πράκτορες στη κουβανοαμερικανική κοινότητα του Μαϊάμι, παρακολουθώντας την οργάνωση Brothers to the Rescue, που λειτουργούσε ως ομάδα παρατηρητών αέρος, εντοπίζοντας Κουβανούς πρόσφυγες σε ανάγκη διάσωσης στη θάλασσα.
Κατά τη διάρκεια της δίκης του 2000, πέντε μέλη του δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού Τζεράρντο Χερνάντεζ, καταδικάστηκαν για κατασκοπεία και άλλα αδικήματα. Ένα ξεχωριστό κατηγορητήριο των ΗΠΑ περιλάμβανε κατηγορίες για ανθρωποκτονία κατά των πιλότων των MiG και ενός Κουβανού στρατηγού που φέρεται να έδωσε την εντολή για την κατάρριψη των πολιτικών αεροσκαφών.
Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Μπάκνερ, ο οποίος συνέβαλε στην άσκηση της δίωξης για κατασκοπεία στην Κούβα, η έρευνα έδειξε ότι η κουβανική κυβέρνηση εκτέλεσε την επίθεση ως μήνυμα στους αντιφρονούντες στο νησί, οι οποίοι τότε ενισχύονταν οικονομικά από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Οι πιλότοι των αεροσκαφών της Brothers to the Rescue πετούσαν κοντά στον εναέριο χώρο της Κούβας, αφήνοντας φυλλάδια με αντικυβερνητικά μηνύματα για να φτάσουν στη Αβάνα. Η επιχείρηση, όπως δήλωσε ο Μπάκνερ, «δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό ούτε αυθόρμητη πράξη, αλλά προμελετημένη ανθρωποκτονία», με σκοπό να εκφοβιστούν οι αντίπαλοι της κυβέρνησης.
